Noches del Botánico confirma a PJ Harvey, QOTSA, Simple Minds y más

Noches del Botánico anuncia los primeros nombres para 2023 después de su genial séptima edición. El Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid volverá a brillar gracias a los conciertos que tendrán lugar en su privilegiado entorno los próximos meses de junio y julio.

Hace algunas semanas se daba a conocer al presencia de Take That. Hoy se ha confirmado una nueva tanda de artistas entre quienes destacan PJ Harvey, James Blake, Glen Hansard, Queens of the Stone Age, Simple Minds, Julieta Venegas o leyendas como Status Quo y Toto.

Toma nota del primer avance de Noches del Botánico

Junio 2024:

07 – PJ Harvey

13 – Mikel Izal

15 – Status Quo

20 – Queens of the Stone Age

23 – Glen Hansard / St. Paul & the Broken Bones

Julio 2024:

04 – James Blake

09 – Loreena McKennitt

13 – Julieta Venegas / Kevin Johansen + Liniers + The Nada

17 – Take That

21 – Vulfpeck

22 – James Blunt

24 – Simple Minds

25 – Passenger

27 – Toto

Entradas para Noches del Botánico

Las entradas estarán disponibles a partir del próximo 14 de diciembre a través de la web oficial del festival.