Spotify desvela qué ha sido lo más escuchado en 2021 en su plataforma

Spotify, la plataforma de streaming más grande del mundo, presenta las canciones, artistas y podcast más escuchados del 2021. Todos ellos le han puesto banda sonora a este año. Y la música en español hace historia, pues Bad Bunny se ha convertido, por segundo año consecutivo, en el artista más escuchado en todo el mundo. Un nuevo récord mundial para el artista de Puerto Rico, y una muestra más de que la música en español sigue conquistando cada año los oídos de los oyentes a lo largo y ancho del globo. De hecho, el propio artista ya ha reaccionado ante este nuevo récord logrado, expresando su agradecimiento y su máximo deseo: seguir dedicando su vida a la música.

A nivel mundial, no cabe duda de que Bad Bunny es el favorito de los usuarios de Spotify, pues acumula ya más de 9.100 millones de escuchas este año. En segunda posición se encuentra la cantante y compositora Taylor Swift; en tercer lugar, por primera vez en el ranking, el grupo surcoreano BTS; en cuarto lugar, el rapero Drake, y en quinta posición, Justin Bieber.

Si hablamos del ‘top 5’ de artistas femeninas más escuchadas en el mundo, además de Taylor Swift, encontramos en el ranking a Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Dua Lipa y Doja Cat.

En el ranking de canciones más escuchadas de 2021 a nivel global, la más reproducida es “drivers license”, de la joven Olivia Rodrigo, que acumula más de 1.100 millones de escuchas en Spotify. En segunda y tercera posición, respectivamente, se encuentran “MONTERO (Call Me By Your Name)”, de Lil Nas X, y “STAY”, de The Kid LAROI con Justin Bieber. La cuarta canción más escuchada del año es otra de Olivia Rodrigo, “good 4 u”, y el ‘top 5’ lo cierra “Levitating”, Dua Lipa con DaBaby.

Los artistas y canciones más escuchados en España en 2021

La música en español consolida su liderazgo un año más en Spotify. Desde hace ya más de una década en España se escucha más música en español que en inglés. Y los datos de 2021 no hacen más que corroborar esta creciente tendencia, pues el ranking de artistas más escuchados de 2021 en España lo copan artistas de habla hispana.

Así, el número uno este año en nuestro país es Rauw Alejandro, que ha superado a Bad Bunny, quien ocupa ahora la segunda posición. Este ‘top 5’ lo completan, por orden de ranking, Myke Towers, J Balvin y Anuel AA.

Si nos centramos en los españoles más escuchados, C. Tangana es el número uno en España. El artista arrancaba el año por todo lo alto con el lanzamiento de “El Madrileño”, que en Spotify todos los usuarios pueden disfrutar en una ‘Experiencia del Álbum’, con contenido extra de imágenes, anotaciones y vídeos exclusivos del artista. Con este lanzamiento, C. Tangana batió el pasado febrero el récord de mejor debut de un álbum español, cosechando más de 5 millones de reproducciones en un solo día. Y hoy, según los datos de Spotify, “El Madrileño” es el álbum español más reproducido en España en 2021.

Y en cuanto a artistas femeninas más escuchadas en España, el puesto número uno lo ocupa Aitana, seguida de KAROL G, en segunda posición. El ranking de artistas más reproducidas en España se completa con María Becerra, Dua Lipa y Nicki Nicole.

En el ‘top 5’ de canciones más escuchadas en nuestro país, se encuentra “Todo De Ti”, de Rauw Alejandro, como la favorita del año. En segundo lugar se encuentra “Pareja Del Año”, de Sebastian Yatra con Myke Towers; en tercero, “Yonaguni”, de Bad Bunny; en cuarta posición, “Fiel”, de Los Legendarios con Wisin y Jhay Cortez, y en quinta, “La Historia”, de El Taiger con DJ Conds.

Todos estos éxitos del año se pueden encontrar ya recopilados en el ‘hub’ de ‘Wrapped 2021’ que Spotify ha habilitado para todos los usuarios. En esta sección especial, los usuarios podrán encontrar diversas playlists como el ‘top’ de canciones y artistas más escuchados, listas de música urbana como “Lo mejor de PEGAO”, de pop como “Lo mejor de Pop con Ñ” o de flamenco urbano, como “Lo mejor de Flamenco + Flow”, entre otras.

Los podcast más escuchados de 2021 en España y en el mundo

El audio sigue cobrando un papel fundamental, con los podcast protagonizando momentos únicos. Por ello, hoy Spotify también presenta los pódcast más escuchados que han acompañado a los usuarios en 2021. Entre ellos, el número uno en España es “Nadie Sabe Nada”, seguido del exclusivo de Spotify, “Entiende Tu Mente”, sobre psicología y bienestar. En tercer lugar se encuentra “Estirando el chicle”, uno de los grandes éxitos del año en cuanto a comedia se refiere, presentado por Carolina Iglesias y Victoria Martín; en cuarto, “The Wild Project”, y en quinto lugar “Horóscopo de Hoy”, el podcast original de Spotify donde cada usuario puede escuchar cada día su horóscopo en clave desenfadada y divertida.