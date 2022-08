Staytons – Lo Que Siempre Has Querido (Boomerang / Altafonte)

Por fortuna ya no es ninguna sorpresa que surjan y progresen bandas integradas por jovencísimos músicos, rabiosamente actualizados en cuanto a influencias y amplios en bagaje musical y experiencia en estudios. Pocos darían crédito a la evolución de unos veinteañeros de aún escaso calado mediático –miseria de país y de industria mediante- y profundo recorrido sonoro en apenas dos discos largos, EPs y singles dispersos aparte. Los Staytons, capitaneados por la versátil voz de Javi Stroup, hacen que lo suyo no suene a nada nuevo pero luzca como si fuera la primera vez que llegan a tus oídos estas canciones, pura amalgama de reflejos de black music cantada en inglés y castellano, lengua esta por la que parecen inclinarse en esta ocasión. El nuevo traje no les sienta nada mal, más bien al contrario.

Realzada por la mano maestra del gran Igor Paskual y la asistencia de Dani Castellano en el estudio de Llaneras, en su Asturias natal, la producción de Lo Que Siempre Has Querido suena precisa y preciosa, apabullante a ratos cuando explota la combinación de estribillos de “Mientras haya baile”, de título ya suficientemente explícito, y el hedonismo puro de “11.05 (Somebody in the night)”, apenas un par de ejemplos de la valía de un disco que se recrea en sus distintas adscripciones al philadelphia sound en “Con hambre”, el r&b revestido de modernidad de “Common time”, las guitarras funky y el falsete de “La última canción” e incluso el synth-pop más naif de “Fiesta de los ochenta”, con la que intentan dejar claro de dónde proceden sus más apreciados ancestros musicales.

Esa querencia por el ritmo infeccioso, la melodía siempre al servicio de la canción y un extraño equilibrio entre la reverencia a sus deidades disco-soul (Isaac Hayes o Smokey Robinson en el retrovisor) y un indisimulado fervor al rock de estadio (Arctic Monkeys o Franz Ferdinand en el objetivo) los hace aún más deseables. Y además invitan a una desconocida en este campo Nat Simons para fabricar la perfecta “Corazón de latón” y se autorretratan como unos insospechados recreadores de ambientes clásicos en un “Rio” de sensualidad perfectamente apto para el baño. Incluso se dejan arrastrar por una suave marea de latinidad que los puede situar en una nueva casilla de salida de cara a futuros trabajos. El lote va camino de ser aún más completo.

No han abierto ninguna brecha que no estuviera ya inaugurada y transitada por bandas de mayor recorrido y presencia festivalera, pero con una trayectoria relativamente corta y escuchando el resultado de sus grabaciones, es justo esperar que los Staytons sean incorporados en breve al grupo de nombres capaces de arrastrar multitudes y despertar devociones absolutas dentro y fuera del marco de ciertos eventos. Están en el camino correcto, es más que obvio.

Escucha Staytons – Lo Que Siempre Has Querido