Stella Kola – Stella Kola (Fountain Flight)

No sé si todavía a alguien le puede interesar el legado del movimiento que se denominó a principios de los dos mil como “New Weird America”, pero desde luego tuvo un buen puñado de bandas y solistas que ofrecieron aire fresco a la música de raíces norteamericana. Eran gente joven que ambicionaban crear una narrativa nueva, libre de estereotipos: Krautrock, free-jazz, country, soul, genuflexiones a sus mitos particulares como Robbie Basho, Sandy Bull, The Incredible String Band, Karen Dalton… Una extensa orografía que mutaba de un grupo a otro, aunque todos ellos crearon una red asociativa a través de colaboraciones, festivales, etc. De aquí salieron gente como Scorces, el fallecido Jack Rose, Six Organs Of Admittance, Comets On Fire, P.G. Six, The Pigeons entre otros. El género en sí tuvo diferentes derivaciones a lo largo del tiempo, y sí, Devendra Banhart ya andaba por ahí antes de que Michael Gira lo descubriera para el gran público para devenir luego en tótem del jipismo neocon hípster.

De estos mimbres nace la pareja Stella Kola que es la unión de Beverly Ketch (estuvo enrolada en diferentes grupos de la época) y Robert Thomas de los prolíficos Sunburned Hand Of The Man. Son de Massachusetts y debutan con un espléndido disco homónimo que continúa con las coordenadas sonoras que arriba se han comentado.

Canciones que se balancean por los sinuosos ritmos orquestados de “Rosa”, tema que abre un disco que mira al pasado para extraer las esencias para después crear algo con entidad propia. Si alguien lo duda mejor escuchar “First Fret”, donde el folk británico de los sesenta se mezcla con aromas jazzísticos. “Epiphany” es una canción escueta pero llena de candorosa dulzura a lo Tim Hardin. Los ecos a Bridget St. John centellean en las preciosas “Set Out Too Soon” o “Tarot Song”, y los de Anne Briggs en “Heart In The Rain”, aunque la tradición folk a lo Pentagle también asoma en bellas tonadas como “November”y “Fair Youth & Dark Lady. Todo esto primorosamente acolchado por sintetizadores, harpa, violines, viola, saxo entre otros instrumentos que dotan al conjunto de una pátina ensoñadora.

Stella Kola – Stella Kola