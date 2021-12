Steve Gunn – Other You (Matador / Popstock!) 

Steve Gunn es un tipo talentoso y prolífico, poseedor de un aura creativa que destila misticismo y buenas vibraciones con ecos al californiano Laurel Canyon de la década de los setenta. A lo largo de varios EP’s y discos como ‘Way Out Weather’ (Paradise of Bachelors, 14), ‘Eyes On The Lines’ (Matador, 16) o ‘The Unseen In Between’ (Matador, 19), el norteamericano ha ido esgrimiendo un manual de estilo a medio camino entre folk e indie-pop, que evidenciaba encantos y lucía cada vez más depurado.

Unas especificidades que ahora también copan ‘Other You’ (Matador, 21), dando forma a un trabajo que en la práctica resulta un poco irregular, tras alternar piezas inspiradísimas con algún que otro corte más irrelevante. Sin embargo, el poder de los aciertos resulta tan intenso que potencia la nota media de la referencia hasta dejar muy buen sabor de boca. Sucede gracias a canciones preciosas como la inicial “Other You” que abre la referencia proyectando su luminosidad otoñal, “Reflection”, “Morning River”, “Protection” o la final “Ever Feel The Way”, una de esas composiciones en las que apetece quedarse a vivir.

Other You (Matador, 21) es un disco algo excelso, que acusa cierta falta de concreción y que, en cualquier caso, debe degustarse con paciencia y atención a los detalles. Steve Gunn maneja su ritmo, apostillando esos medios tiempos seductores y de aspecto agradable que tan bien trabaja y lo sitúan en algún punto entre Cass McCombs, Kurt Vile, Destroyer y Damien Jurado. Es la principal baza del músico y la que sigue funcionándole, no para completar discos redondos, pero sí para dejar un buen puñado de maravillosos temas a cada nueva entrega.

Escucha Steve Gunn – Other You