Madrid celebrará El Día Europeo de La Música con exposiciones, cine, talleres y conciertos

El Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid ha preparado con mimo un programa para celebrar el Día Europeo de la Música, cuyos protagonistas son la música, los artistas y los profesionales del sector. Del 2 al 30 de junio se podrá disfrutar de esta fiesta cultural integradora con artistas de reconocida trayectoria profesional, exposiciones, cine y conferencias. El centro neurálgico de la de la programación estará en Matadero Madrid y también habrá propuestas en otros centros y espacios de la ciudad.

Estreno mundial de The National: The Light Years de MacIndoe

El programa del Día Europeo de la Música contempla el estreno mundial de la exposición fotográfica sobre la banda The National. The Light Years es una muestra inédita firmada por el fotógrafo edimburgués Graham MacIndoe en la que se reflejan las más de dos décadas de trabajo junto al grupo de Ohio. La Central de Diseño en Matadero Madrid albergará del 2 al 30 de junio fotografías tan íntimas como notorias sobre la vida en la carretera o encima de un escenario y todas las circunstancias que la rodean. Uno de los platos fuertes en torno a esta exposición será la masterclass que MacIndoe ofrecerá (previa inscripción y sin coste) la mañana del 7 de junio en central de Diseño.

Conciertos en la Plaza de Matadero con la colaboración de MondoSonoro

El fin de semana del 18 y 19 de junio, en colaboración con la publicación especializada MondoSonoro, se desarrollará en Matadero Madrid una plaza musical para disfrutar de una programación diversa, divertida y de calidad. Una agenda de conciertos que dará cabida al mayor número de estilos posibles, como el pop electrónico de La Casa Azul; o el el rock de Sexy Zebras, el pop de autor de Soledad Vélez, además de homenajes a The Beach Boys, liderado por Germán Salto. O a Joan Manuel Serrat y su emblemático álbum “Mediterráneo”. Dos actuaciones únicas que contarán con una cuidada selección de artistas que repasarán algunas de las mejores canciones de estos dos iconos.

También habrá hueco para reivindicar los supergrupos de nueva hornada como The riders of canyon, liderado por Joana Serrat. Se ensalzará, por supuesto, a los nuevos valores del sonido Madrid y se contribuirá a la difusión del buen saber hacer de una selección de músicos callejeros.

Sesiones de electrónica y conciertos en los distritos

El jueves 23, el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque ofrecerá una cuidada selección musical que será el reflejo, una vez más, de la contemporaneidad e innovación de sus propuestas. Para ello, convoca en su Patio Sur a dos de las referencias más inteligentes y excitantes de la actual escena electrónica, ambas llegadas del Reino Unido y por vez primera en Madrid: la artista y performer Aya y el dúo formado por los hermanos Tom y Ted Rusell, Overmono.

El programa 21distritos ofrecerá actuaciones musicales sin coste para que vecinos, amantes de la música y curiosos disfruten de un repertorio de conciertos ecléctico y variado además de talleres formativos para los más jóvenes el fin de semana del 18 y 19 de junio.

Más información en su web.