Talk To Him: Especial Emocore y Midwest Emo

Este mes la azotea sonora de Talk to Him se acerca a la esencia misma de la emoción a través de una escena capaz de sacudirnos por dentro como ninguna: la del emocore y el midwest emo. Pocas etiquetas degeneraron más desde sus inicios hasta su posterior masificación que el emo. Him nos retrotrae a los orígenes del término y a sus bandas favoritas del género, deteniéndose en las diversas caras del mismo y en la evolución que algunas bandas de renombre siguieron tras sus inicios asociados a este fenómeno. También rescatará auténticas bandas fetiche y discos imprescindibles para guardar en nuestro corazón esta música para siempre, no sin antes brindar una atenta mirada a las bandas actuales que mejor representan su esencia primigenia. Pocas veces este podcast aunó tantos sentimientos intransferibles a través de la música, esa que una vez más demuestra lo atrás que quedan las palabras en comparación a ella y por qué solidifica la unión entre las almas que nunca conocerán separación posible.