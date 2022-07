Talk To Him: Los 20 Mejores Discos de Despedida (1ª Parte)

Una de las cosas que primero aprende una persona en la vida es lo relativamente fácil que es empezar una cosa y, sin embargo, lo difícil que resulta saberla acabar de una manera digna. Llevando esta reflexión al campo de la música, durante los dos próximos meses la azotea de Talk to Him va a dedicar sus cartas sonoras a reivindicar a las bandas que bien por razones forzosas, bien por decisión propia, terminaron sus carreras con discos notables, discos memorables que no supusieron borrón alguno en su historial artístico.

En una época en la que muchos grupos regresan por motivos económicos, o de otra índole, careciendo de ideas nuevas y habiendo perdido desafortunadamente su talento, más que nunca resulta necesario este homenaje a quienes supieron irse en el momento adecuado. Tiempo de conocer los primeros diez discos destacados en esta selección hecha por Him. El mes que viene, la segunda parte.