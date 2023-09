Te presentamos a Solaris con sus más recientes lanzamientos

Solaris es un proyecto que nace en 2009 de la mano de Jesús García «Chuli» (Ex Lich, Ex Diva) y que rápidamente publica su primer EP, New Solaris. Un disco en el que su autor trata de volcar todas sus influencias musicales en torno a al britpop, al tiempo que busca su propio sonido. Entre sus influencias están, además del brit pop de los 90, grupos como The Smiths, Joy Division o The Cure.

Tras diez años de parón, en 2019 Solaris regresa con el LP Un Viaje a Ninguna Parte, grabado íntegramente por Chuli. El disco fue presentado en diversos festivales, pero la llegada del Covid interrumpió de nuevo la actividad del proyecto.

Tiempo después, tras volver a los escenarios y pasar de nuevo por distintas salas y festivales, Solaris completa su formación con Lucas Rodríguez, Áron Thot y Juanjo Villalobos. Juntos han grabado el tercer disco del ahora grupo: Endimión. Un EP que, con apenas cuatro canciones, muestra una clara evolución en su sonido, con temas que combinan contundencia en las guitarras, atmósferas interesantes y bonitas melodías.

A continuación puedes escuchar Endimión, el último disco hasta la fecha de Solaris.

Solaris en redes sociales:

Instagram