Te presentamos a los madrileños Ventura La Muerte

Ventura La Muerte es un grupo formado en Madrid por Emma (batería), Pascal (bajo y voces) y Sergio (guitarra y voz). Sus tres miembros cuentan con amplia experiencia en la escena hardcore y punk de la capital, y en el caso de Pascal también en su Suiza natal. Entre los grupos por los que han pasado antes de formar Ventura La Muerte están Dirty Habits, Protervia, Bosna, los suizos Violence et Honnetetè, So Were Wolves, Ass of Spades, Curro Jiménez o Unchained.

Durante el confinamiento terminaron de dar impulso al proyecto y compusieron la mayor parte de los nuevos temas. Un puñado de canciones con influencia del punk rock de la costa oeste 80’s, también con un toque post punk. En el punto de mira tienen nombres como los de Adolescents, Rikk Agnew, Jawbreaker e incluso los veteranísimos Wire.

El pasado mes de diciembre Ventura La Muerte entraron en los Estudios Metropol, de la mano de Koke Díez, para grabar los cuatro temas que forman parte de su primer EP: Baptême Macabre. Un disco que ha sido masterizado en Suiza y que de momento solo está disponible en formato digital, ya que el grupo sigue buscando un sello que quiera editarlo en formato físico.

Ventura La Muerte demuestran en este póquer inicial de canciones que no solo son un ruidoso grupo de punk rock, sino que también saben elaborar melodías y crear ambientes. Sus canciones son aceleradas pero también saben incluir momentos de pausa que preparan el estallido posterior, como en el inicio de “Sueño”. En general esas introducciones instrumentales, creadoras de tensión, se repiten en casi todas las canciones del EP, haciendo que todas excepto la velocísima “Al final” superen los cuatro minutos, alargándose más allá de los cinco en “La playa” y “Al amanecer”. Unas letras con un toque nihilista pero también orgulloso, más elaboradas de lo habitual en el género, ponen la guinda a estas cuatro prometedoras canciones con las que debuta el trío.

A continuación puedes escuchar Baptême Macabre, el debut de Ventura La Muerte, desde su página de Bandcamp.

Baptême Macabre by VenturaLaMuerte

Ventura La Muerte en redes sociales:

Instagram

Facebook