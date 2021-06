Sonorama Ribera vuelve en agosto con Vetusta Morla, Viva Suecia, León Benavente y más

Sonorama Ribera anunciaba hace unas semanas que, tras el parón causado por la pandemia, vuelve los días 12, 13 y 14 de agosto a Aranda de Duero con un cartel que estará protagonizada por grandes bandas españolas.

En esta nueva edición podremos disfrutar del esperado directo de bandas como Vetusta Morla, que vuelven al festival tras 5 años para presentar su nuevo disco, o Amaral quienes durante años nos han regalado algunos de los momentos más especiales. Tampoco podían faltar algunos de los grupos más destacados del panorama indie como Sidonie, León Benavente, Viva Suecia, La Habitación Roja, Anni B Sweet o Varry Brava, o algunos de los artistas del momento como Ginegras, Delaporte, La La Love You, Cala Vento, Arde Bogotá o Derby Motoreta’s Burrito Kachimba.

Será una ecléctica edición en la que también contaremos con el rapero Nach, los ritmos más rumberos de El Kanka o el rock de Los Zigarros. También se subirán al escenario principal Comandante Twin, Jack Bisonte, Lucía Tacchetti, María de Juan y Queralt Lahoz.

Los DJs serán anunciados más adelante y pincharán la mejor música desde la cabina llamada Discogrande como homenaje al amigo del festival Julio Ruiz.

Javier Ajenjo, director del festival, aclaró en su presentación que Sonorama Ribera 2021 se celebrará siguiendo con las medidas que se contemplan en el último documento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud publicado el pasado dos de junio, el aforo será de 5.000 personas que podrán asistir a los conciertos de pie, con mascarilla obligatoria y cumpliendo con todos los protocolos de seguridad e higiene vigentes.

Apuesta por la accesibilidad

El festival contará con un amplio abanico de medidas de accesibilidad e inclusión que garanticen que todas las personas puedan disfrutar de sus actividades y conciertos en condiciones de igualdad. Gracias a la Fundación Music for All, Sonorama Ribera implementará un plan de accesibilidad, que edición tras edición irá creciendo y ampliándose con nuevas acciones y medidas. Así, contar con una web accesible o un recinto de conciertos que permita la deambulación autónoma e independiente de cualquier persona, garantizando su accesibilidad física, sensorial y cognitiva, o una serie de recursos y tecnologías dirigidas al disfrute de los conciertos por parte de personas con discapacidad sensorial- visual y auditiva- (mochilas vibratorias, bucle magnético, audiodescripción o subtitulación, espacios preferentes de visión y audición accesibles, etc.), serán algunas de las acciones que progresivamente se irán poniendo en marcha en el festival.

Entradas

Los 5.000 bonos para Sonorama Ribera están a la venta en sonorama-aranda.com/ y entradasatualcance.es.