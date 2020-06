Te presentamos a Nitch y estrenamos sus nuevas canciones

Nitch es un power trío que se formó en 2007 en Barcelona. Originalmente sus componentes fueron Helio Reguera a la guitarra y voz, Victor Cruz al bajo y voz también en ocasiones, y Hector Sequí a la batería. En 2011 actuaron en el Festival Hoteler de Vic, y en 2012 sacaron su primer álbum. Tocaron con bandas internacionales como Die! Die! Die! y en festivales como el PS Club. En 2013 hubo un cambio en la formación, entrando Bruno Camponesco para sustituir a Héctor.

En 2014, Helio se fue a vivir Londres y luego Víctor a Rotterdam, con lo cual empezó para Nitch una etapa más intermitente en la que combinaron periodos de inactividad con otros en los que actuaron y grabaron, sacando un nuevo álbum en 2016, Inner Circles. Por entonces entró en la banda el bajista Héctor Ortega para sustituir temporalmente a Víctor, que volvió de Holanda a mediados de 2016.

A finales de 2017 Nitch entran en el Estudio Hukot de Milo Gomberoff para grabar unos temas que, aunque ya tocaban en directo, no habían visto la luz en disco. Lo hicieron en principio a modo de recopilatorio póstumo, pues Helio se iba a Canadá en 2018 y el futuro de la banda se presentaba incierto. En aquellas sesiones se grabaron seis temas, con el single “Endless” como canción estrella, una de las más largas jamás compuestas por la banda y a la que dedicaron más tiempo que a ninguna otra, quedando reflejada en ella la evolución del grupo.

Mañana verá la luz un EP, This Was Never Meant To End Like This, que incluye “Endless” además de una versión extendida de “At The Gates”, uno de los temas más antiguos de Nitch, pues data de 2010. Aunque aparecía en el primer álbum de la banda, de 2012, en aquella ocasión fue grabado con el batería original y sin la intro de 4 minutos de esta nueva versión. (2010) pero que siempre ha perdurado en todos los directos, y que figuraba ya en el primer disco (2012), pero grabado con el baterista original, y sin la intro de 4 minutos de la versión reciente. En total, 16 minutos de rock nostálgico y evocador de los mejores años 90. Un disco que parece que va a ser la despedida del grupo. Si es así, dejan un testamento honesto y auténtico, un combinado de las mejores esencias que el grupo ha destilado en todos estos años.

Nitch han lanzado un vídeo para “Endless” cuya idea surgió el verano pasado en una residencia artística que hizo Helio en Hudson, Upstate NY. Está basado en material videográfico acumulado durante sus viajes, y cuenta con la colaboración de James Autery, compañero de residencia de Helio. Hoy, un día antes de que vea la luz el EP completo, estrenamos el EP y el vídeo de “Endless”.

Y aquí, como te hemos comentado, puedes escuchar los dos temas del EP un día antes de su estreno oficial.