Te presentamos el nuevo sencillo de los canadienses Romes

Romes es un dúo canadiense, afincado en Toronto, que en su música combina rock alternativo, electrónica y el hip-hop. Sus miembros son hermanos, y llevan juntos artísticamente desde hace ya unos años. En su carrera han llegado a actuar en el Austin City Limits y a telonear a The Strokes. En 2020 colaboraron con Foster The People en el sencillo “Lose my cool”.

Su último sencillo, publicado hace poco días, es “Misery’s on its way”. Una canción mezclada por Matty Green (Royal Blood, Weezer) y masterizada por el ganador del premio Grammy Joe LaPorta (David Bowie). El nuevo tema de Romes trata sobre los problemas de salud mental, problemas que el propio frontman Jacob ha enfrentado. Escrita durante un periodo particularmente oscuro de su vida, la canción destaca el estigma que todavía hoy prevalece en torno a temas como la ansiedad. Su autor cuenta “justo cuando pensaba que tenía toda mi mierda bajo control, los mismos pensamientos problemáticos y ansiedades se abalanzaron sobre mí. Misery’s on Its Way es sin duda uno de nuestros temas más oscuros, pero sabía que era algo que tenía que escribir para ayudarme a superar ese momento difícil“.

A continuación puedes escuchar y ver el vídeo oficial de “Misery’s on its way”, lo nuevo de Romes.

El dúo canadiense estará teloneando a la banda mexicana The Warning durante su gira por Canadá el próximo mes de junio.

