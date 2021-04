Te presentamos el primer EP de Rheia Gorecki

Rheia Gorecki es una banda gallega formada en Santiago de Compostela allá por el año 2018 por Adrián y Catu. Su música oscila entre el rock alternativo y otros estilos como el post rock o el shoegaze. Sus canciones son épicas, emotivas, poderosas, alternando pasajes absolutamente contundentes con otros más atmosféricos.

Hace unas semanas que Rheia Gorecki han publicado su primer disco, un EP titulado VVV. Un álbum breve, con solo 4 temas, pero que resulta suficiente para apreciar esta determinación de la banda por explorar diferentes estilos y trabajar el contraste entre el ruido y la calma. Un contraste que resulta evidente en temas como “Breathe”, que cierra el disco. El EP muestra también las influencias del surrealismo sobre la propuesta artística de la banda, especialmente la huella de Max Ernst.

VVV ha sido producido, grabado y mezclado por Iago Lorenzo (Amplifier, Awooga, Agoraphobia…) y masterizado por Robin Schmidt (The Black Keys, Placebo, And So I Watch You From Afar…) En el EP contaron con la colaboración de Paula Rego tocando y arreglando las baterías. Xavi Forné, del estudio de diseño Error! Design, es el autor del artwork de este primer trabajo de Rheia Gorecki.

VVV está disponible en formato digital en las plataformas de streaming habituales. Además se ha editado en vinilo gracias a la co-edición de La Rubia Producciones y The Braves Records. Puedes escuchar el disco en Spotify o en la página de Bandcamp de Rheia Gorecki, donde además puedes adquirir el vinilo.