Dentro de todo el ecosistema que crearon Garry Cobain y Brian Dougans y que siguen alimentando desde hace décadas, su marca The Amorphous Androgynous se asocia, desde hace un tiempo, a la vertiente más psicodélica y rock del dúo. Habría que aclarar que lo del rock lo comento como concepto, no como una materialización clásica del mismo, y que sus propuestas miran de reojo al ambient y a la electrónica que les caracterizan, si bien esto es más evidente cuando firman como The Future Sound of London.

Por eso, para quienes sufrimos de la verborrea musical de los británicos, no nos ha extrañado mucho el lanzamiento de un nuevo disco bajo su nombre psicotrópico en el que, de nuevo, cuentan con colaboraciones de lujo y la sinergia principal de uno de esos nombres que son garantía de despertar cierto interés: Peter Hammill. Incluso diría más: en este We Persuade Ourselves We Are Immortal no sabemos muy bien a quien atribuirle la autoría, si a los productores o al cantautor londinense, pero tampoco hay que hacerlo, porque, sin ser injustos, este es un álbum que acabará conformando la discografía de ambas entidades.

A pesar de que se pueden ver claramente en la parte musical trazas de lo que es la propuesta tradicional de The Amorphous Androgynous, este lanzamiento ahonda, más incluso, en esa vertiente psicodélica y progresiva que empezará uniendo ambos conceptos desde el comienzo de la audición. Distribuido en seis partes, el álbum habría que tomarlo conceptualmente como un viaje en barco de inmortalidad astral. Lo sé, suena raro. La apertura de trece minutos, co-escrita por Hammill y Paul Weller, comienza a desgranar de manera intensa esa especie de unión sinfónica y química, impulsada hacia las alturas con los coros de la Filarmónica de Chesterfield que te van aventurando la odisea espacial de cuarenta y algo minutos en la que ya estás participando.

Notarás que ya no puedes escapar de ese mundo onírico y que tan solo necesitas un breve desc()nso -pon una “a” o una “e” según prefieras- para seguir. “Hymortality” te lo ofrece, y lo hace de la manera más genuina, trazando unos paisajes acordes con el concepto y con ese claro toque de la electrónica psicotrópica de Cobain y Dougans. ¿Has recargado ya las pilas? Me parece más que correcto, porque “The Immortality Break” te va a llevar de nuevo a la senda más movida, a base de percusiones e instrumentaciones con claras reminiscencias del rock más clásico, entre ellas las guitarras de Ray Fenwick, de Spencer Davis Group, o el saxofón de Brian Hopper, de Caravan y Soft Machine, y con la vuelta de los coros épicos.

En algo que parece repetirse, y que ya te va anunciando también la llamativa portada, después de cada tempestad viene la calma, como ya ocurriera con el segundo corte. Ahora es el turno de una nueva navegación a través de las mareas sonoras de “Physically I’m Here, Mentally Far, Far Away”. Pero ya sabes que no debes relajarte. Muy pronto “Psych Recap” te dibuja una marejada guitarrera de aúpa y ya no puedes más que buscar algo en lo que agarrarte. Y no te confíes, porque esos intervalos no son más que trampas de navegación.

“Synthony On A Theme of Mortality” cierra con una tregua (bueno, si cierra es ya más un alto el fuego), porque sí, porque te la mereces tras un viaje intenso entre mil sensaciones y porque, tras tanta tralla progresiva, tampoco está de más.

Escucha dos temas de We Persuade Ourselves We Are Immortal en Bandcamp: