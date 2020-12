Grimes anuncia disco de remezclas

Grimes publicaba el pasado mes de marzo su último disco hasta la fecha, Miss Anthropocene, que fue destacado entre los mejores discos internacionales de 2020 en nuestro reciente repaso anual.

Miss Anthropocene Rave Edition se publicará el próximo 2 de enero con canciones de su reciente álbum en manos de productores como Modeselektor, Channel Tres, Richie Hawtin o ANNA.

Estas serán las canciones del nuevo disco de remezclas de Grimes:

01 So Heavy I Fell Through the Earth (ANNA Remix)

02 Darkseid (Richie Hawtin Remix) [ft. ?PAN]

03 Delete Forever (Channel Tres Remix)

04 Violence (REZZ Remix) [ft. i_o]05 4ÆM (Original Mix)

06 New Gods (Tale of Us & A?me Remix)

07 My Name Is Dark (Julien Bracht Remix)

08 You’ll Miss Me When I’m Not Around (Things You Say Remix)

09 Before the Fever (Original Mix)

10 IDORU (Modeselektor Remix)

11 We Appreciate Power (BloodPop® Remix) [ft. HANA]