The Black Keys – El Camino 10th Anniversary Super Deluxe Edition (Nonesuch Records/ Warner)

Parece que no, pero han pasado diez años desde que The Black Keys se postularan con El Camino (Nonesuch Records, 2011), como una de las nuevas bandas llamadas a revitalizar la escena norteamericana desde dentro, es decir, partiendo de sus raíces.

El dúo formado por Dan Auerbach y Patrick Carney habían lanzado el primer aviso con su anterior trabajo, el Brothers (Nonesuch Records, 2010), su ya sexta obra lanzada un año. Y es que tras más de una década en un segundo plano, parecía que el momento de convertirse en fenómeno mayoritario estaba a la vuelta de la esquina.

La historia cuenta que, después de una aparición en Saturday Night Live promocionando Brothers, una tormenta de nieve los obligó a cancelar algunas citas en vivo. En lugar de hibernar, llamaron a su amigo Danger Mouse y rápidamente comenzaron dar forma las pistas que compondrían El Camino, el disco más accesible de la banda hasta el momento. Canciones como “Lonely boy”, “Gold on the ceiling” o “Little black submarines” catapultaron a la banda de Ohio. El resultado es de sobra conocido, tres premios Grammy, fue Doble Platino en EEUU y Platino en Reino Unido, Francia, Irlanda, Bélgica y Holanda. En España alcanzó la categoría de Disco de Oro.

Para la edición del décimo aniversario, la banda ha seleccionado algunas versiones diferentes de estas pistas, y lo acompaña con interesantes tomas en vivo grabadas en 2011-2012. Cabe destacar el concierto íntegro en Portland: 20 capturan la energía de The Black Keys en directo. Ese inicio con la grandiosa “Howlin’ For You” y momentos como “Gold on the Ceiling”, “Little Black Submarines” o “Next Girl” explican cómo el fenómeno no solo traía consigo un buen puñado de temas redondos. Las otras dos actuaciones que incluye este 10th Anniversary Super Deluxe Edition ocurren en escenarios más íntimos: una grabación de la BBC y una sesión en el famoso estudio Electro-Vox en Hollywood. Ambos conciertos nos muestran a los Keys actuando a otro nivel, con versiones cortas y contundentes de “Dean And You”, “Money Market” o su exitoso sencillo” Lonely Boy” mostrándonos esa ese momento dulce en el que fueron capaces de adelantar por la derecha a compañeros de generación como The White Stripes, para disgusto de Jack White, que siempre les ha considerado una mala copia de su antiguo proyecto.

Basta con volver a estas canciones o escuchar en directo la fiera batería de Carney junto a las guitarras de Dan Auerbach golpeando hacia todas partes, para postrarse ante esa salvajada de garage-blues-rock o como quieran llamarlo.

