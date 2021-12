El Ronda Cool Fest confirma los primeros nombres de su cartel para 2022

El Festival Ronda Cool Fest, que se celebrará en la ciudad malagueña los días 22 y 23 de julio de 2022, confirma los primeros nombres de su cartel. Arde Bogotá, Biela, Chloé Bird, Gran Premio, Nebulossa, Niña Polaca, Shego y Viajes Berlier son las primeras bandas anunciadas para esta segunda edición del Ronda Cool Fest.

El Ronda Cool Fest nació con la necesidad de dar voz a bandas emergentes y colocarlas en el circuito de festivales, diferenciándose así de carteles repetitivos o festivales masivos y con el fin de apoyar nuevos talentos. También es destacable la presencia de mujeres en el cartel, como solistas o como cantantes en bandas mixtas. Actualmente, el Ronda Cool Fest está nominado en 7 categorías en los premios Iberian Festival Awards: Best Festival, Best New Festival, Best Venue, Best Performance, Best Festival Photo, Best Media Partner y Contribution to Sustanibility.

El festival se enmarca en una localización de ensueño y bien comunicada para llegar con facilidad, con un aforo reducido a 600 personas, para que la música se disfrute desde cerca, al aire libre y con todas las medidas para disfrutar de un espacio seguro.

Las entradas están ya disponibles en este enlace.

Más información en la página web oficial del festival: https://rondacoolfest.es/