The Brian Jonestown Massacre versionan a The Raveonettes

Con una combinación única de producciones a lo Phil Spector, psychobilly, noise, shoegaze y pop, The Raveonettes cautivó a muchos desde sus inicios a principios de siglo.El icónico dúo danés formado por Sune Rose Wagner y Sharin Foo, está celebrando el vigésimo aniversario de su primer lanzamiento Whip It On (2020).

Han pasado seis años desde el lanzamiento de su último álbum, Atomized (2017), y lo próximo que escucharemos de ellos será The Raveonettes Presents: Rip It Off, en el que varios artistas versionarán las canciones icónicas del disco origina. Entre los participantes Ya hemos escuchado «Cops On Our Tail» a cargo de Trentemøller con la colaboración de Dína y «Chains», interpretada por Dave Gahan de Depeche Mode o a The Black Angels con «My Tornado».

Ahora llega el turno de los The Brian Jonestown Massacre de Anton Newcombe compartiendo su relectura de “Do You Believe Her”.