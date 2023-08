The Chameleons: 40 años de ‘Script of the Bridge’

Un 8 de agosto de 1983 se publicaba Script of the Bridge, el álbum debut de The Chameleons, banda nacida en Middleton, pequeña localidad cercana a Mánchester y uno de los grupos más importantes de la primera oleada del post-punk, a pesar de que siempre se les otorgue un papel secundario por detrás de los más habituales referentes del género.

Habían pasado dos años desde que entregaran su primer single, «In Shreds«, pasaran por el programa de John Peel y desgastaran sus equipos en cientos de conciertos, cuando el bajista y vocalista Mark Burgess, la unión mágica de dos dotados guitarristas como Dave Fielding y Reg Smithies, la batería de John Lever (fallecido en 2017) y el apoyo de los teclados de Alistair Lewthwaite, llevaron sus canciones a un nivel superior con la ayuda del productor Colin Richardson.

Nacía así Script of the Bridge, una fusión única de elementos atmosféricos y líricos introspectivos, que se convirtieron en una característica distintiva de la banda que se desarrollaría en los también recomendados What Does Anything Mean? Basically (1985) y Strange Times (1986). Quizá no tuvieron el eco mediático de muchos coetáneos, pero el tiempo les ha puesto en su sitio gracias a ese particular sonido expansivo o a las letras de Burgess, capaz de dar un toque humano y personal, apuntando siempre a la diana.

Un diálogo de la película de 1946 Two Sisters from Boston (Henry Koster) conduce a la cinética apertura del álbum «Don’t Fall», canción envolvente, urgente y frenética, en la que Burgess «ve caras donde no debería».

Las guitarras aceleradas y rugientes, el bajo palpitante y la percusión furiosa pero extrañamente emotiva impulsan la canción hasta un final atronador. Estamos ante uno de sus grandes hits, una composición perdurable y el inicio perfecto para un álbum que puede presumir de no tener desperdicio. Le sigue «Here Today», un tributo de Burgess a John Lennon tres años después de su muerte, que destaca por sus texturas guitarrísticas y ese aura melancólico.

Y qué decir de momentos como «Up the Down Escalator», un alegato antinuclear tan conmovedor como emocionante, la también eterna «Second Skin», reflexión compleja y bellamente ejecutada sobre el significado de la música y la devoción de los fans o del ritmo animado y los riffs incisivos de «Monkeyland» y su explosivo estribillo. Todo suma, en un disco en el que también destaca la historia turbia de «A Person Isn’t Safe Anywhere These Days», la poderosa «As High as You Can Go» o la hermosa «View From a Hill» con ese final para enmarcar.

Con Script of the Bridge The Chameleons fueron capaces de crear un equilibrio entre la emoción cruda y la sutileza musical en unas canciones que bebían de Bowie, The Velvet Underground, The Beatles o The Stranglers, aunque para muchos estuvieran a medio camino entre los primeros U2 y Echo & The Bunnymen. Lo cierto es que esta obra merece su lugar en la historia y su espacio junto a álbumes como Unknown Pleasures (1979) de Joy Division, Heaven Up Here (1981) de Echo & The Bunnymen, Juju (1981) de Siouxsie & The Banshees o Pornography (1982) de The Cure.

Escucha ‘Script of the Bridge’ de The Chameleons

Fechas de The Chameleons en España

The Chameleons vuelven a nuestro país el próximo mes de diciembre y lo hacen con dos de sus miembros originales, Mark Burgess en el bajo y voz y Reg Smithies en la guitarra.

3 de diciembre – Madrid (sala Nazca)

5 de diciembre – Valencia (16 Toneladas)

6 de diciembre – Tarragona (Sala Zero)

7 de diciembre – Barcelona (Sala Wolf)

8 de diciembre – Bilbao (Kafe Antzokia)

Las entradas están disponibles en la web de su promotora, Sturm Promotions.