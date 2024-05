The Chameleons lanzan nueva música 23 años después

The Chameleons están de vuelta con el EP Where Are You?, tres canciones con las que darán continuación a Why Call it Anything? de 2001.

La canción principal también estará en Arctic Moon, el primer álbum de los grandes del post-punk que llegará a lo largo del año. Como comenta Mark Burgess: “Por primera vez desde la muerte de John [Lever] y la partida de Dave [Fielding], sentí que éramos una banda adecuada, capaz de crear música interesante y emocionante. Cuando superamos el COVID, Reg [Smithies, guitarrista] y yo teníamos una banda muy sólida, gente en cuyo talento confiábamos para sacar lo mejor de cualquier idea que pudiéramos hacer despegar. «

Además de “Where Are You?”, el EP incluye “Endfully Falling”, una canción que ha estado en el repertorio de The Chameleons desde sus inicios, y la balada acústica “Forever”.

Sobre Arctic Moon comenta: “En este momento, estamos a la mitad, pero ya todos en la banda están emocionados por lo que están escuchando. Hemos logrado trascender los límites de nuestro propio legado y finalmente forjar algo nuevo. Sin duda, son The Chameleons para todos los que han escuchado la dirección en la que se dirige ahora la banda”.

Escucha ‘Where Are You?’ de The Chameleons