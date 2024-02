The Cure anuncian la reedición de ‘Paris’ con temas extra

Coincidiendo con su 30 aniversario, como ha ocurrido recientemente con la edición de Show, The Cure anuncian la reedición en doble vinilo y en CD de su directo Paris, grabado en vivo en Le Zénith, París, 1992, donde presentaban su exitoso álbum de 1992, Wish.

Paris recogía una selección de doce canciones en apenas una hora, grabadas durante tres noches seguidas la capital francesa (del 19 al 21 de octubre de 1992). Esta nueva edición incluye también «Shake Dog Shake» y «Hot Hot Hot!!!».

Es un disco más crudo y menos refinado en el que rescataban algunas de las composiciones más oscuras y menos conocidas interpretadas durante dicho tour. Todo un obsequio para sus fans más fieles, que fue editado con la cesión de un 50% de sus beneficios a favor de Cruz Roja y la Luna Roja y que recogía algunas sorpresas no muy habituales, como la portentosa “The Figurehead” que lo abría, en otra de sus interpretaciones inolvidables. A esta se sumaba la siempre efectiva “One Hundred Years”, la densa “Apart”, el paseo por Seventeen Seconds (1980) con la recuperación de “At Night”, “Play For Today” e “In your House”, la sentida interpretación de “A Letter To Elise” y “Charlotte Sometimes” y la concesión popera con “Catch”, “Dressing Up” y “Close To Me”.

Este será el tracklist de ‘Paris 30th anniversary’ de The Cure

1. SHAKE DOG SHAKE

2. THE FIGUREHEAD

3. PLAY FOR TODAY

4. AT NIGHT

5. IN YOUR HOUSE

6. ONE HUNDRED YEARS

7. APART

8. LOVESONG

9. A LETTER TO ELISE

10. CATCH

11. CHARLOTTE SOMETIMES

12. DRESSING UP

13. CLOSE TO ME

14. HOT HOT HOT!!!

La edición 30 aniversario de Paris, disponible para preordenar, estará a la venta el próximo 22 de marzo, y ya puedes escuchar la versión de «Shake Dog Shake» que incluye.