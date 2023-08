The Cure reeditan su directo ‘Show’, por su 30 aniversario

Coincidiendo con su 30 aniversario, The Cure anuncian la reedición en doble vinilo de su directo Show, donde presentaban su exitoso álbum de 1992, Wish.

Show, que igualmente fue editado en VHS (con las cinco canciones interpretadas en los bises como extra), fue grabado en la manga norteamericana del tour durante dos noches en The Palace of Auburn Hills de Míchigan. Cerca de dos horas que mostraban el brío en directo del quinteto por aquél entonces y que como decíamos, aparte de incluir temas de Wish, hacía parada en algunos de sus singles más celebrados.

Lanzado originalmente en septiembre de 1993, contenía 18 canciones que incluyen los sencillos «Pictures of You», «Lullaby», «Just Like Heaven», «The Walk», «Let’s Go To Bed», «Friday I’m In Love» e «In between Days».

Esta nueva versión del álbum ha sido remasterizada por Robert Smith y Miles Showell en Abbey Road Studios. Show fue el primero de dos discos en vivo lanzados en su día conmemorando la gira. El segundo, Paris (que contenía canciones menos habituales), fue publicado un mes después en octubre de 1993.

La edición del 30 aniversario se lanzará el 9 de septiembre y está disponible para reservar a través del enlace. *Las primeras 500 ventas del 2LP negro a través de la tienda oficial del Reino Unido recibirán una impresión litográfica de 10×10 de regalo.

The Cure inician su tour por Latinoamérica el próximo mes de septiembre, de momento seguimos sin noticias del que será su nuevo álbum.

Escucha Show de The Cure