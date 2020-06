Berlin Texas, un punto de encuentro para los amantes de la música

El rock es algo más que un género musical. El rock supone un punto de encuentro para todos sus amantes, un lugar donde sentirte vivo y renovado. ¿Cuántas veces hemos ido andando por la calle y nos hemos encontrado a alguien con una camiseta de nuestro grupo favorito y hemos pensado: ¡No te conozco, pero si lo hiciera seguro que me caerías bien!? Y es que, es imposible desligar nuestra identidad de la música que escuchamos. Dime qué escuchas y te diré quién eres.

Justamente me encontraba escuchando la nueva canción de Leon Bridges y Khruangbin titulada “Texas Sun” cuando por arte de los algoritmos se reprodujo un grupo titulado Berlin Texas. Puede ser por el momento en el que me topé con sus canciones, por la situación en la que me encontraba,o directamente por el tono cálido de sus melodías, pero este grupo supo conquistarme. La dulce voz de la cantante sabía aportarme algo que ni siquiera yo sabía qué demandaba. Y es que ahí, en ese lugar, el de escuchar por primera vez un grupo y saber identificarte con lo que dice, cuando la música hace su magia.

Berlin Texas es un grupo de reciente formación. Nació en Madrid a finales del 2019 cuando la conocida cantante Marta Tchai se encontraba de gira para promocionar su último LP, Atención Peligro (2018). Necesitaba una banda para poder exponer todo su potencial en los directos. Después de meses tocando, salas llenas y muchos kilómetros de carretera, decidió proponerles a Mario Barbero y Marcus Wilson la formación de este conjunto. La comunión era perfecta. Cada uno venía de sus proyectos personales, pero en el rock encontraron su territorio común.

La dulce voz de Marta, la búsqueda de sonidos nuevos de Mario y la pasión del blues de Marcus dieron lugar a Berlin Texas. Un grupo que actualmente solo nos han presentado dos canciones, aunque irán desvelando más material en los próximos meses. La canción “Momento Crucial” es un tema introspectivo, personal y directo. Una simbiosis perfecta entre un sonido cuidado y un estribillo potente. Una canción de amor que supone toda una declaración de intenciones. La segunda canción que nos regalaron fue “Puerto Escondido”, una canción que aumenta las buenas sensaciones que tenemos sobre este grupo. Una canción que nos hace replantearnos lo que tenemos y saber disfrutarlo.

Berlin Texas es un grupo que dará bastante que hablar en los próximos meses. Un conjunto que con apenas dos canciones sabe mostrar una personalidad que otros conjuntos no saben ofrecer en doscientas. Es curioso que la primera vez que los escuché en mi casa, a unos kilómetros de ella, en la sala Costello, estaban dando su concierto de presentación. Aunque no puede estar allí físicamente siento que forme parte de ese público. Con Berlin Texas percibo la misma sensación que cuando veo alguien por la calle que no conozco pero lleva una camiseta de un grupo que me gusta. Estoy seguro de que me caerían bien.