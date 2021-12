Entrevistamos a la banda mejicana Yopo

Yopo es una banda independiente surgida de las entrañas del norte de México. Fieles a lo que ellos llaman sus caprichos musicales para crear y recrear música con la finalidad de contar la historia de un personaje llamado “Yopotl” y dar a conocer una propuesta que va más allá de la música y el rock, los personajes llamados Grotor (voz / guitarra) y Gargol (batería) se dieron tiempo para conversar con Muzikalia y contarnos de todo lo que buscan transmitir por medio de este proyecto audiovisual, con una clara y ambiciosa convicción pro naturaleza llevando la bandera de la magia y el misticismo por delante. Yopo va con toda la intención de invadir nuevos territorios y hacer crecer lo que ellos llaman la Tribu Yopo.

Yopo nos dio catedra con su filosofía de sanar cuerpo y alma por medio de una energía basada en destruir y reconstruir para sanar. Empezando por ellos mismos que siguen en la búsqueda de un sonido propio, la banda nos contó del trabajo que es hacer un rock artesanal, ese que se hace ahora con sus propias manos por medio de redes sociales y plataformas, nos platicó de las maravillas de ser su propia disquera y de la autogestión como banda independiente; larga conversación que nos aportó puntos de vista desde lo que hacía Metallica y pasar por su admiración por Molotov; y por supuesto, nos contaron de la gran interpretación que hicieron a una canción de otra gran banda mexicana llamada Fobia y de la tragicomedia que fue sacar su último disco, justo el día del apocalipsis llamado Coronavirus un viernes 13 del año 2020.

Yopo no es un género, es un aura donde se pintan todas las bases y nosotros la llevamos al género que queramos.

¿Cuál es y cómo se definiría el recorrido musical de Yopo?

Grotor: Ha sido una trayectoria de encontrarnos musicalmente. Somos un trío de rock en español, nos parece que son los tres elementos necesarios para hacer el buen rock (bajo, guitarra, batería), hay muchos ejemplos de bandas que la rompen como tríos. Hemos ido explorando sonidos desde el comienzo, nuestro primer trabajo iba un poco cargado a las distorsiones y los dobles bombos; en este nuevo material le hemos bajado a las distorsiones, explorando otros ritmos, otros sonidos, otras formas de expresarnos vocalmente. Seguimos evolucionando, desde la imagen de los personajes, hasta el sonido. Siempre estaremos abiertos a experimentar con nuevas ideas para lograr reflejar esta exploración y así encontrar y definir más nuestro sonido propio.

Gargol: Estamos buscando contar una historia de un personaje, el “Yopotl”, él va pasando por diversas situaciones y nosotros vamos cambiando esos escenarios y situaciones para este personaje, no todo tiene que ser caótico o super energético. Lo hacemos por contar la historia, no tanto por cambiar el sonido.

¿Eso significa que han tenido que ir cambiando y concertando el sonido para llegar a cierta gente?

Grotor: Así como en la vida hay cambios, nosotros también vamos ajustando esos cambios, en su momento esa rudeza y sonido pesado era necesario para externar lo que traíamos nosotros y lo que queríamos transmitir; los tres integrantes estamos poniendo algo de cada uno y lo que resulta es esta música, estamos en un progreso, no nos alejamos del metal a propósito, no es que no volvamos a querer tocar así, queremos contar algo que va con otro sonido. En el metal todos los subgéneros tienen muchas reglas, si dijéramos que somos trash metal, nos dirían que no lo somos, porque no lo somos, no cumplimos con ciertas reglas o requisitos, lo mismo si fuera death metal o heavy metal. Tenemos ciertos elementos de estos géneros por que nos hemos sumergido en ellos en algún momento.

¿Como en su momento Metallica tuvo que bajarle a las revoluciones y hacer su sonido más amigable?

Grotor: Load y Relaoded discazos.

Gargol: El álbum negro está muy bueno, es un gran disco, cualquier gente podía escucharlo, no excluye. “Nothing Else Matters” la escuchas hasta en cumbias ahorita. Los de Metallica le bajaron al distor pero fue una movida muy inteligente, al final hicieron algo autentico que es necesario. Seguir las reglas te obliga y te lleva a hacer lo mismo. Te vuelves predecible.

¿Creen que los mismos fanáticos de las bandas son los que los van limitando?

Grotor: Yo fui creciendo como todo un fan, crecí siguiendo bandas que les gustan tanto a metaleros como a los no metaleros. Había muchos metaleros que les gustaba Placebo, nada que ver con el metal, pero había mucho metalero que defendía a esa banda, igual que a The Gathering. El metal más que un sonido es una cosa de actitud, de expresar algo que traes de forma visceral. Creo que es algo que nosotros hemos buscado, que alguien que sea metalero pueda escuchar a la banda y que le guste. Buscamos que alguien que no es metalero o que no esta metido tanto en este hoyo negro de géneros y subgéneros del metal también nos pueda escuchar. Estaríamos excluyendo gente si nos vamos con puro blast beat y pura gritadera. Y esto es parte de nosotros y en algún momento lo vamos a retomar, solo si la rola y el sentimiento lo pide.

En cierto modo Metallica ya había tenido un largo recorrido cuando tomaron esa decisión y les funcionó. A esas alturas ya podían hacer lo que sea. ¿Para una banda independiente o relativamente nueva no es un riesgo cambiar su sonido en tan poco tiempo?

Grotor: Es una moneda al aire, es un riesgo, pero como banda tenemos la confianza de que es un trabajo honesto, tenemos la confianza con la gente con la que nos apoyamos, nuestro trabajo es un rock artesanal, un trabajo hecho con nuestras propias manos, confiamos en el resultado del sonido final, independientemente de como termine siendo clasificado. Hay gente que piensa que Metallica es metal, hay gente que piensa que Metallica es pop, cada quien tiene sus conceptos de lo que es pesado y lo no pesado; el asunto es que lo escuches, que te haga mover la cabeza y la pongas en tu playlist para darle play otra vez.

¿Quieren decir que Yopo no es parte de un género o movimiento en específico?

Gargol: Yopo no es un género, es un aura donde se pintan todas las bases y nosotros la llevamos al género que queramos, vamos pintando partes de Yopo en todo lo que hacemos, nosotros hacemos todo de la mejor manera posible y aunque no sea un sonido fuerte o muy rockero va a salir algo interesante, intenso, lento o misterioso.

¿Qué opinan de las bandas que se mantienen fieles a un sonido? Un ejemplo, AC/DC.

Grotor: Hay excelentes bandas de metal en México, nosotros apoyamos y nos gusta lo que hacen, a ellos les gusta quedarse en un género y nos gusta verlas y los respetamos, nosotros pretendimos desde un principio no caer en un molde que después nos limitara. Si es un poco de seguir nuestros propios caprichos e instintos al hacer esta música.

¿Y qué opinan de la gente que sigue escuchando a Led Zeppelin, a The Doors y no les conquista lo nuevo o que no busca adentrarse en otros ritmos o ideas?

Grotor: Si hay cierta gente cerrada; haz lo que quieras, pero al final tú te estas perdiendo de más música, de más opciones, te estas perdiendo de una apertura que te puede beneficiar en tu propia manera de apreciar el metal y la música. A veces, al dejar de escuchar un poco el metal, regresas a escucharlo con más cariño. Es como tomar café y después tomar agua mineral, es ir cambiándole e ir limpiando el paladar para seguir apreciándolo mejor, yo invito a todos a escuchar un poco más de otras cosas y tendrás un poco más de perspectiva. Si los que se llaman trues llenaran los recintos, otra cosa sería, pero queremos público extenso y variado.

¿Ustedes se han perdido entre tanta propuesta musical, han encontrado algo que los haga alejarse del rock?

Gargol: Hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes, en el techno hay gente haciendo cosas muy buenas, en el metal hay gente haciendo excelente metal, hay gente haciendo cosas muy creativas, muy inteligentes; como banda es con lo que estas compitiendo, entonces hay que hacer mejores cosas; hay que hacer cosas diferentes, cosas buenas, cosas más creativas, se trata de buscar cosas no tan técnicas, se trata de buscar cosas más sensoriales. En el Kpop de Corea hay cosas muy interesantes; en el reguetón, yo no soy fan del reguetón, pero Rosalía es buena, si te bailo una canción de Rosalía (Risas); lo de Rosalía es algo que está muy bien hecho y creo que abarca más cosas de lo que comúnmente hace la gente reguetonera. El techno ya es diferente, ya no lo escuchan solo los jóvenes, te puedes encontrar a tu papá ya cantando ciertas canciones. Todo está más generalizado.

¿Qué opinan de ese mar de propuestas musicales interminable que se da por esta revolución de las redes sociales y las plataformas?

Grotor: Nos estamos ahogando en propuestas excelentes. Hay tantas propuestas de todos lados, todo tipo de mezclas; hay demasiados guitarristas en Instagram que no tienen bandas, no tienen discos, pero hacen unos riffs que te dejan impactado; y todavía hay gente que les tira mala vibra. Hay tanto por escuchar como para solo quedarte escuchando a Dio, dale next. El mismo Spotify, el mismo YouTube te dan grandes opciones y propuestas gracias a los algoritmos después de que escuchaste demasiado Mastodon. En los últimos años hemos conocido muchas propuestas increíbles.

¿Cómo músicos no les da miedo que propuestas como la suya se pierdan en ese mar de opciones? ¿A ustedes les ha beneficiado más o sienten que no es lo que esperaban del mundo virtual?

Grotor: Es un arma de dos filos, como usuarios debemos beneficiarnos lo mas que podemos de las redes, también hay que poner o decir que algo no nos gusta o no nos interesa. Si sigues escuchando lo mismo te van a dejar de sugerir opciones. Entre los múltiples covers que hemos hecho, hay un cover que tenemos en YouTube de una cumbia peruana, yo creo que es lo más exitoso que hemos hecho en YouTube (Risas), hay mucha gente que escucha ese tipo de música y aparecemos en esas playlist por gente que le gusta eso. Esa gente de repente escucha nuestra música y no es lo que quieren escuchar, pero por esa canción les llamó la atención lo que hacemos. Es algo muy interesante como funciona todo esto de las plataformas.

¿No les molestaría que una propuesta realmente mala, sin producción de calidad o que no tenga un sonido respetable ocupara un lugar importante que quizá merezca otra banda, quizá ustedes?

Gargol: Hoy en día, con las redes sociales, creo estamos en el mejor momento como creadores de contenido, como músicos, como compositores para exponer tu arte y poco a poco se va ir descartando los que no son buenos y los que no se concentran solo en hacer música, los que buscan como capturar una audiencia, por que al final el algoritmo te puede sugerir, pero no puedes dejarle todo el trabajo al algoritmo. Tú, como banda, no puedes quedarte esperando sin mover un dedo después de haber hecho una canción muy buena. No puedes pensar que mañana harás otra canción muy buena y al otro día otra y que así va a funcionar todo solo.

¿Qué tan complicado es como músicos el que ahora se tengan que ocupar de otras actividades que antes hacían las disqueras?

Grotor: Ser una banda es una actividad multidisciplinaria para nosotros, y los que vemos que tienen éxito también lo hacen de esta forma. No nada mas es hacer la música, da risa porque uno pensaba que solo ibas a tocar la guitarra, ahora tienes que hacer otro tipo de cosas para que te vean tocar la guitarra. Importa mucho el “cómo” y “dónde” te instales, cómo te presentes, que tipo de visuales vayan con tu sonido. Las personas somos audiovisuales, por eso los colores en nuestros personajes son importantes.

Gargol: En un momento la industria la manejaban solo las disqueras, si no estabas con una disquera no había forma de salir adelante, no había forma de llegar al periódico, a la televisión, a los panorámicos, como banda independiente estaba todo muy complicado. Ahorita se rompieron todas esas barreras, pero al romperlas tienes que hacer todas estas funciones que las disqueras hacían, quizá en menor escala, pero hacer todo el trabajo completo. Nosotros somos la disquera y eso está mil veces mejor por que al final vamos dirigiendo el producto a la dirección que queremos llevarlo.

¿Cuál es la satisfacción al ver el resultado final de todo ese trabajo?

Grotor: Hay que hacer 20 cosas y hacer canciones es solo una de ellas. Es algo satisfactorio por que todo lo que hacemos es mérito de la banda y de la gente que nos apoya, sea poco o sea mucho es algo que nos hemos ganado. Cada like, cada play y cada persona que va a vernos tocar nos las hemos ganado a pulso.

¿Cómo ha sido el acercarse a gente de otros países o ciudades que, quizá, con la pandemia se dieron mas tiempo para buscar nuevas propuestas y ahí encontraron a Yopo?

Grotor: Desde antes de la cuarentena hemos existido como banda virtual, todo esto solo nos hizo redoblar esfuerzos. En esa canción de la cumbia peruana fue una temporada que estuve haciendo puros covers en guitarra, hice algo de Pantera, de Gojira, etc. Esa cumbia me ha hecho vibrar demasiado, desde que la escuche por primera vez sin saber cuál era, esa cumbia estaba sampleada con una canción de Control Machete por allá de 1996, fueron de mis primeros discos de la avanzada regia, la escuche de principio a fin, yo no sabia que estaba tan buena la guitarra. Resulta que por allá de los sesentas y setentas a los cumbieros peruanos les llegaron los discos de Hendrix y unas Stratoscaster y lo mezclaron de una manera impresionante, incluso ese disco lo publicó la Asociación de Cultura de Perú o algo así. Y nos llegaron mensajes muy positivos de gente que se metió a conocer nuestra música, nos dijeron que llegaron ahí por la cumbia. Y también tuvimos gente que nos dijo que buscáramos a Dios por la imagen que manejamos (Risas). Todo este tipo de interacciones nos gustan mucho, el primer comentario que recibimos en nuestras redes por allá de 2017 fue “¿Quién está cantando? ¿Homero Simpson?”. Si nos han llegado mensajes rusos o árabes que nunca supimos que decían, pero les agradecemos, esperamos que dijeran algo bueno. Poco a poco con medios como Muzikalia que nos permiten dar a conocer este proyecto es que vamos metiendo nuestros tentáculos por diversos lugares del mundo para conectar poco a poco con mas gente.

¿Cómo fue el golpe que recibieron de la pandemia justo para sacar el disco de Magia Ancestral?

Gargol: Antes de la pandemia estábamos muy nerviosos de sacar el disco de Magia Ancestral, estábamos a punto de sacarlo y la pandemia nos golpeó. Viernes 13 de marzo de 2020 sale nuestro disco y se acaba el mundo como lo conocíamos. Dijimos: “Hay que sacarlo en viernes 13, ¿Qué es lo peor que puede pasar?” (Risas). Siempre fuimos positivos y en echarle ganas para sacar esto adelante, nos enfocamos en la social media y el internet para darle fuego, peor era no hacer algo al respecto. Creo fue una ventaja para los que aprovecharon ese momento y explotaron sus redes sociales.

¿Cómo se imagina que será el regreso a los escenarios?

Gargol: Buscamos ofrecerle una experiencia al público. Queremos que después de vernos se vayan con una experiencia emocionante, que sea un show con diversas tonalidades, que desde que entras al recinto sientas la experiencia Yopo, que sientas la experiencia de estar en algún ambiente, que sea algo emocionante y que cuando empieza el show veas que hay mas cosas pasando aparte del audio.

Grotor: Cómo una montaña rusa, debe tener subidas y bajadas, vueltas para todos lados, que tenga diferentes cambios de velocidades. Yo como miembro de la audiencia no quiero ver a un tipo normal en el escenario. Siempre es muy grato ver músicos que entran en su personaje, que sacan la lengua, que siempre ven para adelante y se muevan por todo el escenario. No como los que solo ven su guitarra y se paran todo el tiempo en el mismo lugar desde la primera rola. Hay que proponer algo, no digo que seas el fantasma de la opera y montes una obra, pero si muévete. Y no es una regla general. Hay tipos como Pantera que salen en su short y se ven como cualquiera del público, pero ellos son así, mientras seas auténtico en lo que eres se va a ver bien. Se trata de amplificar lo que traes dentro.

¿Su nuevo disco fue creado de EP´s anteriores o todo fue totalmente nuevo?

Grotor: Lo hicimos como un álbum para escucharse en su totalidad, como un concepto. Fuera de uno que otro riff todas fueron composiciones nuevas. Hicimos el álbum de esa forma conceptual para que al tocarlo en vivo también de forma completa se note como fluye todo de una canción a otra, con los sube y bajas que mencionábamos. El próximo año quizá hagamos eso de ir sacando sencillos. Hemos hecho videos para acompañar estos sencillos.

¿Cómo les ha ido con este sencillo/cover que lanzaron de la canción “Veneno Vil” de la banda Fobia? ¿Por qué hacer un cover precisamente de esa banda?

Grotor: Yo tenía al mismo tiempo discos de Las Víctimas del Doctor Cerebro, de Caifanes, de cumbias y siempre había tenido una mezcla de todo tipo de música en mi vida en aquellos tiempos. En ese entonces desconocía que la música estaba seccionada, yo no había aprendido eso, yo escuchaba parejo todo lo que había. El contenido lírico de Caifanes o Fobia siempre ha sido muy loco, te hablan de cosas como los gusanos, que los alacranes, el escorpión, animales, cosas cómo “Veneno Vil”, cosas que tienen mucha resonancia con lo que nosotros hacemos y de cosas que hablamos como la naturaleza.

Gargol: Yo soy fan de Fobia desde niño, estos tipos hablan de cosas cómo que Dios bendiga a los gusanos, de crucifijos, las iguanas, etc. Tienen un lado más pop, pero había discos como Leche que estaba durísimo, tienen cosas que te dejan sorprendido, te hablan de tipos que están cantando bajo el mar, y esta genial, la canción es intensa, rockera, los temas son locos, eso de “regrésame a Júpiter”, son sobresalientes.

¿Consideran que el sonido de Fobia estaba muy adelantado a lo que se hacía en México en los ochentas?

Grotor: Parecían esos tiempos en los que escuchabas una banda británica o gringa, no era como lo que se hacia en el rock de México, había un rock muy malo, no por sus propuestas o los contenidos, sino en la producción. Quizá se hacían en estudios donde no se estaba preparado para producir cosas de rock, quizá se hacia en estudios de cumbias. Desde el disco de Leche, el disco de Amor Chiquito, ya las producciones de Fobia tenían una excelente producción, la guitarra, la batería sonaban perfecto. La imagen y la calidad de su música creo que es lo que les ha ayudado a seguir vigentes. La música de Fobia ha madurado impresionantemente, creo que Fobia es una banda clave para el desarrollo del rock en México y del rock en español; yo cada vez que veo una banda mexicana que quiere cantar en inglés, yo me pregunto “¿Por qué?, ¿Por qué quieres cantar en ingles y no en español?, ni lo pronuncias bien, ni hablas así en tu casa”.

¿Cómo fue la decisión de grabar algo que es un clásico en México y que no permaneciera en solo una idea por hacerse?

Gargol: Buscamos sacar canciones o versiones de otras bandas, sacamos algo de Caifanes, pero buscamos algo que se adaptara mas a lo que hablamos y predicamos en Yopo y creo que en ese momento la canción que mejor se adapto por sus ritmos, la letra, con nosotros, con nuestro momento, fue “Veneno Vil” de Fobia.

Grotor: En nuestros ensayos y juntas de trabajo siempre tenemos un montón de cosas por hacer, pero lo divertido es cuando en medio de eso alguien saca o toca una partecita de algo que estuvo escuchando en la semana o algo de lo que se acordó, y ahí estamos haciendo nuestras propias versiones de canciones en inglés y español que van saliendo, es lo divertido de esos momentos. Y “Veneno Vil” desde la primera vez que la tocamos, a todos nos hizo click y todos nos volteamos a ver y nos dimos cuenta de que era una gran rola, la tocamos de nuevo y dijimos que debíamos grabarla y enseñársela a todos. Era también remontarse a la nostalgia de los noventa que a todos nos hace sentir bien.

¿Cuál es la responsabilidad de las bandas al hacer un cover? Me viene a la mente Molotov que no solo hace covers de canciones clásicas, realmente las reinterpreta y les hace demasiados cambios hasta en las letras, pero al final es un cover.

Gargol: Molotov es un monstruo, es una de las bandas que mas han trascendido desde el principio hasta hoy. Todo lo que hacen es oro, tienen una forma de expresar lo que quieren y te lo dicen tan directo, que es un arte. Simplemente poder tener una canción donde pueden decir “Chinga tu madre” y hacerlo bien; no es fácil poner solo esa frase y cantarla, hay que hacerlo bien; hacerlo bien cantado, fuerza de voz, buenos ritmos, buen tono, buenas guitarras, todo es genial con ellos. Molotov es el ejemplo de músicos mexicanos que han trascendido por todo el mundo. Randy es un excelente baterista y todo un personaje, es grande con su instrumento (batería), rapea, canta, toca la guitarra, etc. Hablando de sus covers, el mejor de todos es “Rap Soda y Bohemia”, es lo mejor, increíble toda la canción. Son unos artistotas, en la forma de componer ese tipo de rolas; así se deben hacer los covers, haciendo reinterpretaciones. Los que hacemos música original nos toca hacer reinterpretaciones, no covers. Tenemos que dar propuestas de algo que percibimos de modo diferente.

Molotov han hecho algo que muchas bandas de rock perdieron, la música de protesta. El rock siempre debió de ser música de protesta y se ha ido perdiendo completamente. Hay rock pop, rock de todos los estilos, pero ya no hay rock de protesta, Molotov lo sigue haciendo y manteniendo. Y no cualquiera protesta de una manera tan brutal, Molotov te cautiva, los escuchas, te hacen sentir lo que transmiten. Molotov lleva 20 años en los escenarios, todo eso lo aprendes con el trabajo, no es algo que se te ocurre y lo haces al otro día. Necesitas pasar por esos 20 años para subirte a un escenario, imponer con tu presencia, decir cosas que la gente escuche y crear una experiencia.

¿Qué espera Yopo si la misma naturaleza y los virus no interfieren, cuáles son los planes inmediatos para el 2022?

Gargol: Las canciones se pueden encontrar en todas las plataformas y redes sociales. Le estamos dando duro a la canción de “Veneno Vil”, hemos estado tratando de conseguir tocadas, pero la gente aún está espantada, esperamos reactivarnos lo antes posible, hicimos el Operación Bosque, que fue una idea de hacer un show y cada boleto que se compro era un árbol plantado con el nombre del que aporto con su boleto. El planeta también ha estado herido y también hay que meterle algo al planeta para ayudarlo. Nosotros como banda siempre nos ha encantado todo lo que tiene que ver con la naturaleza y por eso el nombre de la banda.

¿Cuál es el mensaje final para los lectores de Muzikalia?

Gargol: Los invitamos a que nos escuchen, tenemos música muy buena, pueden encontrar diversidad de sonidos, desde música un poco pesada y otra no tanto, esperamos que lo disfruten.

Sigue a Yopo en su página web y en redes sociales:

Instagram

Facebook

Canal oficial de YouTube

Perfil de Spotify