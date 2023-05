Los patriarcas del punk británico aporrean la puerta de nuevo, a golpes de tralla e impacto veloz, inundando tu descansillo de fantasmitas, murciélagos, rockabillys, órganos y algún resto en forma de actitud de lo que fueron en su día. The Damned pasan al arte del compendio con Darkadelic, esa actividad con la que muchos grupos veteranos tratan de recuperar su energía vital y aplacar una nostalgia que, queramos o no, es difícil esconder.

Y ojo, que estos The Damned están todavía muy lejos de la jubilación. Si bien estéticamente sus oscilaciones entre campanarios y gomina y todo al mismo tiempo recogidos en este Darkadelic (que bien podría acompañar a su Phantasmagoria en lo nominal) son algo desconcertantes, la técnica no la han perdido. Pero claro, cabe cuestionarse hasta qué punto no se queda uno a media salida si, por muy buena ejecución, temas como “The Invisible Man” o “Bad Weather Girl” actúan como un trailers de su discografía, con punteos, oscuridad y algo de tupé.

Que sí, que hay cosas que no cambian, como ese “Beware of the Clown”, que bien podría haberse extraviado de alguna sesión lustros atrás, y eso es precisamente lo que aporta algo de equilibrio y coherencia entre tanta mezcla con la que se acaba por correr el riesgo de convertirse en señalados momentos en cierta autoparodia. Como nota, ahí queda la disruptiva referencia al mundo motero de “Motorcycle Man”, pero no ese de irse a hacer eses por los puertos de montaña, sino aquel de olor a cuero añejo que tan bien supo captar Chris Spedding.

La gente defenderá el eclecticismo. Está bien, porque el intento de cohesionar este Darkadelic no acaba de materializarse. Cuesta llegar a indagar más allá de lo que uno escucha, y, por eso, no estará de más tratar este nuevo elepé de los británicos como un reconocimiento a que esa variedad es una buena certificación de su estado de forma, de que todavía recuerdan los cien distintos The Damned que fueron y que eso también son vaivenes frutos de la emoción del recuerdo.

Escucha ‘Darkadelic’ de The Damend