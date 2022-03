Hurray for the Riff Raff – Life on Earth (Nonesuch / Warner Music)

Hurray for the Riff Raff vuelve con su disco más ambicioso hasta la fecha, con el que pretenden mirar más allá de lo que supuso el genial The Navigator (2017). Cuenta Alynda Segarra, la cantante del Bronx de ascendencia puertorriqueña, que sus once canciones tienen influencias que van de The Clash a su paisano Bad Bunny pasando por el músico transgénero Beverly Glenn-Copeland o el libro Emergent Strategy de la escritora y activista Adrienne Maree Brow.

Grabado durante la pandemia, Life on Earth fue producido por Brad Cook (Bon Iver) y muestra una clara intención de seguir creciendo en lo sonoro, tanto que la mezcla es tan rica y heterogénea como las influencias que cita. Es un álbum de supervivencia, de superación y de vida. El resultado termina conquistándonos por ese cóctel de estilos en los que igualmente, muestra su compromiso. Como en esa “Precious Cargo” con toques hip hop, en la que nos habla de la desesperación de un padre mexicano que intenta cruzar a nado el río con sus hijos sobre los hombros, solo para ser detenido en la frontera de EEUU o como en el abuso sexual que narra en “Saga”, que cierra con el desesperado “Nadie me creyó”.

En lo estrictamente musical, si en la portentosa “Wolves” remite a Kate Bush, el rompecorazones impulsado por sintetizadores “Pierced Arrows” nos recuerda a Blondie, mientras que “Rhododendron” (coescrita con Jim James de My Morning Jacket) termina por conformar un himno folk-punk que se sitúa entre los puntos álgidos del disco. Un disco que también tiene influencias de reggaeton en “Jupiter’s Dance”, que recurre a la poesía de Ocean Vuong en la impactante “Nightqueen” o se cierra con esa curiosa grabación casera con campanas de viento llamada “KiN”.

Escucha Hurray for the Riff Raff – Life on Earth