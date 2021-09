The Doors anuncian edición 50º aniversario de L.A. Woman

Continúan las ediciones especiales por el 50º aniversario de los discos de The Doors. El próximo 3 de diciembre le toca el turno a L.A. Woman (lee el especial que le dedicamos aquí), todo un clásico del rock con canciones inmortales como “Riders on the storm”, “L.A. Woman” o “Love her madly”.

Rhino publica una reedición en 3CD/LP que contiene el disco original remasterizado por el ingeniero habitual de los Doors, Bruce Botnick, dos discos extra con outtakes inéditos y una mezcla estéreo en vinilo de 180 gramos. La reedición contiene más de dos horas de material inédito en el estudio. Los outtakes fueron grabados por Jim Morrison, John Densmore, Robby Krieger y Ray Manzarek con el apoyo de dos músicos extra (el guitarrista Marc Benno y el bajista Jerry Scheff). Botnick declaró que el enfoque del grupo en el estudio era más orgánico en detrimento de la perfección técnica.

Escucha “ Riders On The Storm” – Sunset Sound Version de The Doors

L.A. WOMAN: 50TH ANNIVERSARY DELUXE EDITION

Disc One: Original Stereo Mix Remastered

1. “The Changeling”

2. “Love Her Madly”

3. “Been Down So Long”

4. “Cars Hiss By My Window”

5. “L.A. Woman”

6. “L’America”

7. “Hyacinth House”

8. “Crawling King Snake”

9. “The WASP (Texas Radio And The Big Beat)”

10. “Riders On The Storm”

Bonus Tracks

11. “Hyacinth House” – Demo

12. “Riders On The Storm” – Sunset Sound Version – Original Demo*

Disc Two: L.A. Woman Sessions, Part 1

1. “The Changeling” *

2. “Love Her Madly” *

3. “Riders On The Storm” *

4. “L.A. Woman” (Part 1) *

Disc Three: L.A. Woman Sessions, Part 2

1. “L.A. Woman” (Part 2) *

2. “She Smells So Nice” *

3. “Rock Me Baby” *

4. “Mr. Mojo Risin’” *

5. “Baby Please Don’t Go” *

6. “L.A. Woman” (Part 3) *

7. “Been Down So Long” *

8. “Get Out Of My Life Woman” *

9. “Crawling King Snake” *

10. “The Bastard Son Of Jimmy & Mama Reed (Cars Hiss By My Window)” *

11. “Been Down So Long” *

12. “Mystery Train” *

13. “The WASP (Texas Radio And The Big Beat)” *

L.A. WOMAN (ORIGINAL STEREO MIX REMASTERED)

LP Track Listing

Side One

1. “The Changeling”

2. “Love Her Madly”

3. “Been Down So Long”

4. “Cars Hiss By My Window”

5. “L.A. Woman”

Side Two

1. “L’America”

2. “Hyacinth House”

3. “Crawling King Snake”

4. “The WASP (Texas Radio And The Big Beat)”

5. “Riders On The Storm”