La dominicana Tokischa invita a Rosalía a su nuevo single

La dominicana Tokischa explora diversos géneros como el rap, trap, dance hall y dembow. Su música y el tono particular de su voz la diferencian del resto de las intérpretes del genero urbano y ha logrado captar la atención de grandes artistas de este genero como, Anuel AA, Bad Bunny y Ozuna; entre otros, que le han demostrado su apoyo.

Y ahora vuelve a tomar por asalto a la industria y a sus seguidores con “Linda”, su nueva colaboración junto a Rosalía, quien es considerada como una de las artistas más versátiles a nivel mundial.

Sobre la colaboración comenta: “Para mi una gran inspiración, Rosalía es una mujer muy disciplinada, trabajadora y un amor de persona, es como un Ángel. Estoy muy agradecida por esta oportunidad, a aprender y crecer”. Por su parte Rosalía añade: “Tokisha es una mujer irreverente, es una mujer que habla directo, que habla fuerte y eso incomoda a la gente y Tokischa es una mujer que va romper ‘heavy’. Solo por el mensaje que ella tiene, por lo que ella representa, es una mujer que incomoda y las mujeres cuando no hacen lo correcto parece ser que molestan. Toki es una mujer llena de fuerza, una mujer clave y necesaria, alguien que no encaja en nigún canon, pero por su aclamo de libertad nos representa a todas. La admiro porque es ella, no se trata de ser ejemplar, solo ser ella. Esta canción se hizo en Los Guandules, donde insipiración y el cariño de una gente generosa y llena de arte. Viva el dembow y viva República Domincana”.

Escucha ‘Linda’ de Tokischa ft. Rosalía