The Fuzztones regresan a España en su inminente gira

Ahora, que todos parecemos haber nacido con discos de The Sonics y 13th Floor Elevators debajo del brazo, no está de más recordar que, gracias a The Fuzztones, estas bandas y su música cobraron protagonismo en los años ochenta.

Bajo el liderazgo carismático de Rudi Protrudi, The Fuzztones fueron pioneros en la escena del revivalismo del garage desde los años 80, dejando una huella indeleble en los amantes de este género en todo el mundo. No solo rescatando a las bandas mencionadas y a otras muchas, sino dejando su propia impronta en el garage-punk y en la psicodelia.

Con más de cuarenta años de trayectoria, The Fuzztones continúan cautivando a sus seguidores con sus directos y esa imaginería que lleva su sello inconfundible.

En esta nueva gira, propiciada por El Beasto y A Wamba Buluba, ya se han tenido que añadir fechas por los sold outs que hay en algunas ciudades, ampliando lugares para que no te quedes sin verlos.

Así quedan las fechas de la gira de The Fuzztones

9 de febrero de 2024 – Valencia – 16 Toneladas

10 de febrero de 2024 – Valencia – 16 Toneladas + The Von Dreads

12 de febrero de 2024 – A Coruña – Garufa Club

13 de febrero de 2024 – Oviedo – Gong Galaxy Club

14 de febrero de 2024 – Madrid – Sala El Sol + Los Torontos

16 de febrero de 2024 – Córdoba – Ambigú Axerquia

17 de febrero de 2024 – Murcia – Garaje Beat Club

18 de febrero de 2024 – Badalona – Estraperlo + Jimmy Suicide

Entradas aquí