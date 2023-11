The Jesus and Mary Chain anuncian nuevo disco, ‘Glasgow Eyes’

The Jesus and Mary Chain están al fin del vuelta con la esperada continuación de su álbum de regreso en 2017, Damage and Joy. La banda de los hermanos Jim y William Reid anuncian Glasgow Eyes,

El disco llegará en 2024, cuando se cumplen 40 años desde el lanzamiento de su primer sencillo «Upside Down». Desde su debut Psychocandy, han sido una de las bandas fundamentales para el desarrollo del alt-rock, noise pop y shoegaze. Su octavo álbum de estudio llegará acompañado de una autobiografía, un documental y también una gira mundial.

Glasgow Eyes tendrá 12 pistas y fue grabado en el estudio Castle Of Doom de Mogwai en Glasgow y muestra a la banda trabajando con electrónica y texturas a medio camino entre sus principales influencias, de The Velvet Underground hasta Suicide.

Como comenta Jim Reid: «No esperes que ‘Mary Chain se vuelva jazz’. La gente debería esperar un disco de Jesus and Mary Chain, y eso es sin duda lo que es ‘Glasgow Eyes’. Nuestro enfoque creativo es notablemente el mismo que en 1984, solo tienes que ir al estudio y ver qué pasa. Entramos con un montón de canciones y dejamos que siguiera su curso. No hay reglas, simplemente haces lo que sea necesario. Y hay una telepatía ahí: somos esos gemelos extraños que terminan las oraciones del otro». Glasgow Eyes ya está disponible para reservar AQUÍ.

Junto al anuncio del disco llega su primer adelanto, «jamcod», que une la electrónica oscura con el inmenso sonido de guitarra que solo puede ser elde William Reid creando un tema que suena a clásico instantáneo de la banda, pero que también es innegablemente fresco y actual.

Estas serán las canciones de ‘Glasgow Eyes’ de The Jesus and Mary Chain

1. Venal Joy

2. American Born

3. Mediterranean X Film

4. jamcod

5. Discotheque

6. Pure Poor

7. The Eagles and The Beatles

8. Silver Strings

9. Chemical Animal

10. Second of June

11. Girl 71

12. Hey Lou Reid

