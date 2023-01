Jockstrap – I Love You Jennifer B (Rough Trade / Popstock!)

Lo que me excita del dúo Jockstrap es que encaran el proceso creativo como si fueran unos kamikazes. No les da miedo asomarse al abismo, no les da miedo hacer de este trabajo una especie de laboratorio de pruebas en el que el ensayo/error es una de sus máximas características. Cada canción de este brillante I Love You Jennifer B (Rough Trade, 2022) es una aventura para el oyente. Son canciones que parecen hallar el orden dentro de un caos tímbrico de dos pares de narices. Sonidos, texturas y timbres desconcertantes que acaban por seducir y repeler, a volver a poner la aguja en el surco y dejar unos días reposar todo este torrente de información.

Estos recién graduados en el conservatorio son londinenses y se llaman Taylor Skye y Georgia Ellery (que toca el violín en Black Country, New Road). Emiten sonidos que tienen un poder de sugestión endiablado: disparan ráfagas de fuegos artificiales a ritmo de pop que amenaza cualquier línea narrativa prefigurada, beats que son como rayos láser, folk, jazz…. Eso es una de las máximas que ha permitido que este debut en formato largo haya sigo tan aclamado.

Por momentos esta mezcla de experimentación y música de baile recuerda al Debut de Björk como en el caso de canciones como “Jennifer B” o “Debra” en la que unas bases de loops aplastantes va acolchando unas melodías cercanas al dream pop, y en los brillantes arreglos de “Greatest Hits” tienen un punto de unión entre la Madonna de Ray Of LIfe y una Kate Bush sin ataduras.

Jockstrap tienen un sonido muy potente y evocador: “Concrete Over Water” es una extraña melodía que combina la electrónica, resonancias al swing y al gospel. Una autentica alucinación que sabe jugar con las posibilidades del tempo de la canción. Una de las gemas del disco es “Angst”, con una Ellery llevando la tesitura de su voz al extremo, y unos arreglos que parecen transportarnos a una ilusión Disney.

La percusión de fantasía adorna los contornos de “Glasgow”, y como en todo el disco, no sabes a qué lugar te llevará la melodía, y acaban a ritmo de dubstep y electro noventero con la frenética “50/50 – Extended Mix”, un choque frontal entre Aphex Twin y Mica Levi.

Escucha Jockstrap – I Love You Jennifer B