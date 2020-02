The Killer Barbies vuelven con nuevo disco por su 25º aniversario

Temas con influencias de los Ramones, los Misfits, los Sex Pistols y las Crystals cantadas por una voz femenina a velocidad anfetamínica. Con esa carta presentación irrumpieron The Killer Barbies en 1995 en el epicentro de la escena independiente española y rápidamente se hicieron un hueco en la parte alta de los carteles en todos festivales patrios y en buena parte de los europeos.

Tras grabar cuatro álbumes de estudio, Dressed To Kiss (1995), Only For Freaks (1996), Big Muff (1998), Bad Taste (2000) y Sin Is In (2003), otros tantos recopilatorios y de remezclas, ocho epés, múltiples colaboraciones, protagonizar una película homónima dirigida por Jess Franco, giras por Japón y Alemania y tocar en el mítico CBGB neoyorquino, la banda optó por un perfil más bajo.

Pero en ese intervalo Silvia Superstar (voz y guitarra), Billy King (batería), Dr. Gonzo (guitarra) y Geyperman (Bajo) nunca han dado por disuelta la banda y han seguido ensayando con regularidad y tocando esporádicamente. Ahora, cuando se cumple un cuarto de siglo de su formación, The Killer Barbies resurgen cual Ave Fénix para celebrar sus 25 años y traernos por sorpresa, y sin previo aviso, cuatro nuevos pildorazos cantados en castellano, dos temas revisionados y una versión espídica del clásico “Real Wild Child”, popularizado por Iggy Pop, uno de sus mitos y con el cual tocaron durante toda la gira alemana en 2001.

Entre estos nuevos temas destaca el single de presentación “De repente”, una enérgica y cautivadora canción con ecos de Blondie, The Go-Go’s, o The Bangles en su música y declaración de inesperado amor a primera vista en su letra. Un tema que reenganchará a los fans de siempre y sorprenderá a quienes todavía no conocen a la banda. Llega, además, acompañado por un espectacular vídeo en blanco y negro con juegos de doble pantalla y visiones caleidoscópicas. Figura, esa del caleidoscopio, absolutamente metafórica para explicar las influencias que pueden percibirse en De repente. Prepárense porque The Killer Barbies han regresado armadas hasta los dientes y amenazan con cometer una escabechina musical apoteósica. Si se cruzan con ellas no traten de resistirse: sus canciones son tan contagiosas como una apocalipsis zombie. Lo mejor es rendirse a sus encantos y bailar con ellas hasta el amanecer.

SALIDA DEL DISCO “VIVE LE PUNK” > 13 MARZO

CONCIERTO PRESENTACIÓN > 20 MARZO, SALA MOBY DICK (MADRID)