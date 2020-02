La Bien Querida pone música al anuncio de la Lotería de San Valentín

La Bien Querida está de enhorabuena. Su aclamado disco Brujería no deja de cosechar buenas críticas entre la prensa especializada y el público, encadenando en su gira de presentación sold out tras sold out allí por donde pisa.

Y es que sus canciones emocionan de principio a fin y la delicada voz de Ana Fernández-Villaverde seduce irremediablemente a todo aquel que las escucha. No es ninguna sorpresa, por tanto, que su tema ‘Muero de Amor’ haya sido el elegido para poner música al nuevo anuncio de la Lotería especial de San Valentín.

Series de éxito como Paquita Salas, La Casa de las Flores o Vidas Perfectas también han contado en sus bandas sonoras con canciones de La Bien Querida, su versión del emblemático ‘Yo No Soy Esa‘ de Mari Trini ha sido la cabecera del documental ¿Qué Coño Está Pasando? y el tema ‘Dinamita’ será uno de los interpretados en la próxima gala de Operación Triunfo (donde la pasada semana también cantaron ‘Podría Ser Peor’ de La Casa Azul).

Un sifnín de buenas noticias que llegan en mitad de un tour por la geografía española que sigue sumando fechas y ciudades, además de citas en festivales de la talla del Bilbao BBK, el San San Festival o el Spring Festival.

Próximos conciertos de La Bien Querida:

8 de febrero – Málaga

Centro Cultural MVA

22 de febrero – Santander

San Miguel On Air

Escenario Santander

28 de febrero – Ermua (Vizcaya)

Antzokia – Acústico

6 de marzo – Burgos

San Miguel On Air – Acústico

La Rúa

7 de marzo – León

San Miguel On Air – Acústico

El Gran Café

8 de marzo – Madrid

Imagine Music Fest – Acústico

Hotel Barceló Imagine

27 de marzo – L’Hospitalet de Llobregat

Let’s Festival

Sala Salamandra

9 – 11 de abril – Benicàssim

San San Festival

25 de abril – Zaragoza

Centro Cívico Delicias – Acústico

29 – 30 de mayo – Alicante

Spring Festival

9 de julio – Bilbao

Bilbao BBK Live

17 – 18 de julio – Ponferrada

Planeta Sound Festival

26 de septiembre – Las Palmas de Gran Canaria

SUM Festival Gran Canaria