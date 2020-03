The Lemon Twigs anuncian su tercer disco

Los hermanos D’Addario vuelven esta Primavera con el tercer álbum de The Lemon Twigs, Songs For The General Public. El disco fue escrito, grabado y producido en su estudio de Long Island, Sonora Studios, en Los Ángeles y en el Electric Lady de Nueva York.

El prodigioso dúo nació como The Lemon Twigs en 2016, cuando publicaron su LP debut Do Hollywood, cuyas espectaculares melodías beben de todas las épocas del rock, lo que les permitió ganar seguidores entre los fans de Elton John, Questlove y Jack Antonoff. Go To School, su ambicioso opus de 15 canciones salió en 2018, solidificando la reputación del grupo como constructores de grandes muros sonoros alrededor de un conepto atrevido.

Sam Prance de Foxygen dice: “The Twigs son leyenda – son la sensación adolescente, estrellas de k pop, como Twiggy pero de Cola Lite. Sus canciones existen como una base de datos culturales libre. Cocaína, agua, bicarbonato y ADN (…) Los Twigs se han mantenido como si huberan vivido 26 vidas de gato de aquí a Japón, logrando que los humanos gocen en el arte pagano del Pop freebase. Tienen millones de fans. Ya ves, son más famosos que tú, son mejores que tu grupo favorito, son increíbles”.

El álbum de 12 canciones saldrá este 1 de mayo en formato digital y en CD, en una edición limitada en vinilo rojo translúcido (solo disponible en tiendas indie y en 4ad) y en vinilo negro estándar. Los primeros 200 vinilos pedidos a través de la web recibirán una edición limitada firmada por los hermanos.

El primer single, “The One”, está ya disponible junto al videoclip dirigido por Michael Hili en el que Brian y Michael D’Addario aparecen en su viaje para hacer campaña de “the one”.