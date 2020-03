Isasa – Insilio (La Castanya)

Conrado Isasa formó parte del grupo madrileño A Room With A View a finales de los 90, y editaron tres poderosos tratados de math rock maridado con hardcore desde una insobornable independencia. Uno los recuerda con mucha estima aún hoy en día, y sus discos siguen sonando igual de contundentes aportando para el recuerdo cancionero con influencias de Today Is The Day, Fugazi, o The Ex.

Una vez disuelta esta banda, Isasa decide emprender un nuevo giro a su carrera y acercarse a la tradición norteamericana de la American Primitive Guitar, etiqueta que sirve de puente para enlazar el clasicismo acústico que aporta la pulsión de las seis cuerdas, y que pretende ser la orografía de la historia de un país o de un ligar determinado, con ciertas resonancias casi abstractas que afloran de una manera muy peculiar de engarzar texturas, tímbricas, y ritmos. Dice el artista madrileño que, aunque esté su discurso muy ligado a la tradición de clásicos del sonido de Takoma como el propio John Fahey, Robbie Basho, o incluso la abstracción de Phil Yost, o a sus admirados Glenn Jones y el fallecido Jack Rose, también le gustaría que las notas que se desprenden de su mástil identifiquen la idiosincrasia de su ciudad, Madrid, y por extensión a la de su país. Desplazar lo universal a lo local es algo que no es fácil, y más cuando tu herramienta de trabajo es básicamente la desnudez de una guitarra, pero este viaje interior que es Insilio (La Castanya, 2019) despeja cualquier tipo de dudas de la envergadura de tal empeño, ya que es un itinerario repleto de imaginativas estampas preñadas de nostalgia, misterio, requiebros inesperados, y rítmica oblicua.

Hermosas odas a la resistencia – “Homenaje a Cataluña- con ecos al Vinnie Riley de Amigos Em Portugal, insospechadas fugas tímbricas que se alían con el silencio – “Conversaciones En Un Supermercado”-, y hasta sensibles regresiones a su infancia uruguaya en la maravillosa “Carrasco, Montevideo” son algunas piezas de este puzzle para enmarcar. Un disco inmenso.

Escucha Isasa – Insilio