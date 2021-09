The Long Goodbye: LCD Soundsystem Live At Madison Square Garden (DFA/Warner)

El pasado 2 de abril de 2011 el Madison Square Garden de Nueva York acogía el concierto de despedida de LCD Soundsystem. Con este show se ponía fin a una intensa década que nos dejó tres discos memorables, empezando por su debut y continuando por sus sucesores Sound of Silver (2007) y This Is Happening (2010). Años más tarde, su líder reconocía que se simplemente se anunció como su último concierto para vender más entradas.

Triquiñuelas de marketing aparte, estamos ante un disco descatalogado que también pudo disfrutarse en formato documental (Shut Up and Play the Hits) y que ahora se recupera en un bonito formato para rememorar esa especial celebración con la que la banda de James Murphy se hizo acompañar por invitados como Win Butler y Regine Chassagne de Arcade Fire, Reggie Watts, Juan MacLean, Shit Robot y más, en una actuación electrizante de tres horas y pico de desfase, en las que cupieron las mejores canciones del grupo y alguna que otra sorprendente versión.

Una buena representación de lo que es un concierto de LCD Soundsystem, capaces de enriquecer sus canciones en vivo gracias esa capacidad contagiosa de convertir cada momento en un chute de energía para el público y para quien se encuentre sobre el escenario. Deconstruyendo los temas, ampliándolos o acortándolos… sumando intensidad, disminuyéndola y sonando tremendamente electrónicos o rabiosamente eléctricos.

Denle al play y déjense atrapar por momentos como “Bye Bye Bayou” y la furia ácida de “Yeah” o la frenética interpretación de “North American Scum”. Vean cómo crecen las populares “Daft Punk Is Playing at My House”, “Losing my edge” o “Drunk girls”, en sus nuevas hechuras. Fúndanse con el funk pegajoso de “Time To Get Away” y cambien la “F” por la “P” en el punk salvaje de “Movement”. Láncense a la pista de baile con “You Can’t Hide (Shame on You)”… vibren con la peculiar versión de “Jump Into The Fire” Harry Nilsson y piensen en volver a disfrutar de la experiencia completa cuando lleguen al espectacular cierre de “New York, I Love You but You’re Bringing Me Down”.

Uno de los mejores discos en directo del siglo XXI.

Escucha The Long Goodbye: LCD Soundsystem Live At Madison Square Garden