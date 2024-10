Lauren Mayberry pone fecha a su primer disco

Se cumple un año desde que tuvimos las primeras noticias del primer disco en solitario de Lauren Mayberry, vocalista de Chvrches que compartió una serie de sencillos y vino a nuestro país a presentar algunas de estas nuevas canciones. Sin embargo, canciones como «Are You Awake», «Shame» y «Change Shapes» quedaron ahí sin que terminara de concretarse su lanzamiento.

Por fin conocemos más detalles de lo que será Vicious Creature que será publicado el 6 de diciembre a través de EMI Records. Un trabajo grabado junto a productores como Greg Kurstin, Matthew Korma, Tobias Jesso Jr, Ethan Gruska y Dan McDougall, con el que accedió no sólo a un nuevo mundo de inspiración, sino también al profundo pozo de creatividad que siempre ha tenido dentro.

Como cuenta: “Gran parte de este proceso ha sido un ejercicio de empoderamiento para escuchar mi propia intuición, algo en lo que realmente me había entrenado”, dice Mayberry. “En última instancia, esa es la razón por la que empiezas a hacer cosas: porque sientes algo y quieres articularlo de alguna manera. Creo que era importante para mí volver a aprender ese tipo de independencia, y reconocer lo que aporto a cualquier mesa en la que decida sentarme”.

Tras «Something In The Air» conocemos una nueva canción, «Crocodile Tears».

Escucha ‘Crocodile Tears’ de Lauren Mayberry

Estas serán las canciones de ‘Vicious Creature’ de Lauren Mayberry

1. Something in the Air

2. Crocodile Tears

3. Shame

4. Anywhere But Dancing

5. Punch Drunk

6. Oh, Mother

7. Sorry, Etc

8. Change Shapes

9. Mantra

10. A Work of Fiction

11. Sunday Best

12. Are You Awake