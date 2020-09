Kraftwerk reedita su catálogo en vinilo coloreado

Tras el anuncio en julio de las nuevas ediciones digitales en alemán de sus cinco discos de estudio, Kraftwerk comunica hoy la publicación el 9 de octubre de nuevas ediciones en vinilo coloreado.

La lista incluye ocho LPs en su edición inglesa, Autobahn, Radio-Activity, Trans Europe Express, The Man-Machine, Computer World, Techno Pop, The Mix y Tour De France, y seis en la alemana.

Estas últimas incluyen cinco versiones en alemán con el añadido de Radio-Activät que contiene los títulos en idioma teutón aunque el audio sea el mismo que el de la edición inglesa.

Los vinilos son de 180 gramos y el audio es el de las versiones remasterizadas del 2009. La variedad de colores va del amarillo neón de Computer World al azul translúcido de Autobahn. Las portadas se han impreso siguiendo los estándares más elevados de producción y añadiendo una nueva vibración al arte creado hace cinco décadas por Ralf Hütter. Cada uno de los discos contiene un libreto con ilustraciones que reproducen la estética más visionaria e icónica de Kratfwerk.

Kratfwerk creó en el siglo XX la banda sonora de la era digital del XXI, y su influencia en la música electrónica y la cultura popular se puede ver en la exposición “Electronic: From Kraftwerk to the Chemical Brothers” que estos días acoge el Museo del Diseño de Londres.