The New Raemon, David Cordero & Marc Clos avanzan su disco conjunto

“Lanzo Piedras Al Mar” es el primer adelanto del álbum ‘A los Que Nazcan Más Tarde’ (BMG Spain, 2021), un disco escrito a seis manos por The New Raemon, David Cordero & Marc Clos. El álbum se compuso y grabó simultáneamente en abril de 2020, durante el confinamiento. Los tres músicos completaron el disco en tres semanas, se publicará a principios de 2021 a través de BMG SPAIN y contiene 10 hermosas canciones escritas por Ramón, David y Marc y que llega tras el recomendable Coplas del Andar Torcido y de la increíble versión de Ramón y Marc realizaron recientemente del clásico de The Cure ‘From the Edge of the Deep Green Sea’, incluida en Wish (1992).

“Lanzo Piedras Al Mar” habla sobre la esperanza, todo el concepto lírico y poético del álbum gira en torno a la misma idea, la de no dejarse arrastrar por el pánico y la derrota personal, la de seguir deseando lo mejor para los demás. Los tres autores han querido adelantar primero la canción que cerrará el álbum. A los Que Nazcan Más Tarde (BMG Spain, 2021), es un álbum conceptual pensado cómo si se tratase de un poema digital, enterrado en una cápsula del tiempo para que otras personas lo encuentren en el futuro.

