Sum 41 vuelven en noviembre en su gira de salas

Sum 41 son uno de los atractivos de la próxima edición de Mad Cool, que arranca mañana mismo en Madrid. Tras vender más de 15 millones de discos por el mundo entero, obtener dos premios Juno, un premio Kerrang!, un puñado de Alternative Press Music Awards, recibir una nominación en los Grammy y llenar pabellones, volverán para despedirse a lo grande.

La banda canadiense añade nuevas fechas a su gira de despedida Tour Of The Setting Sum que incluye dos conciertos en nuestro país. Los fans españoles tendrán así una última oportunidad para disfrutar del potente directo de los autores de «In Too Deep». Será el 19 de noviembre de 2024 en el WiZink Center de Madrid y el 20 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Los artistas invitados para ambos shows serán los británicos Neck Deep.

Además de despedirse vendrán a presentar Heaven :x: Hell, un disco doble dividido en Heaven, que incluye diez temas de pop punk gruñón lleno de energía y Hell con diez himnos de heavy metal con trepidantes solos de guitarra.

Entradas para Sum 41

Entradas a la venta: el 12 de julio a las 12h en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Preventas: a partir del 10 de julio a las 10h en Livenation.es

Precios: desde 45€ (+ gastos de distribución)