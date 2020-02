El Telescopio 609, especial repaso a la carrera de Ben Wat

En el programa 609 de El Telescopio de Jorge Obón:

Disco de la semana: Ben Watt, “Storm Damage”

Recorrido por la carrera de Ben Watt tratando de desentrañar las claves de su nuevo álbum. Además, Everything But The Girl y The Crooner.

La sección sin nombre: Luis Moner hace una descripción sonora del mundo de Robert Wyatt, con el que Watt graba “Summer Into Winter” (1982) con canciones por Wyatt, Claustrofobia, North Sea Radio Orchestra, Pascal Comelade y Ray Charles.

Fondo sonoro: Two Lone Swordsmen, “The Fifht Mission” (1996)

Escucha el resto de programas de El Telescopio en Ivoox.