Snail Mail comparte dos canciones nuevas para Spotify Singles

Snail Mail, que estará tocando en la nueva edición del Bilbao BBK Live, ha compartido una versión de «Feeling Like I Do» de Superdrag y una nueva versión de «Headlock», uno de los temas más destacados de su aclamado álbum de 2021 Valentine, para Spotify Singles.

Al hablar de las dos nuevas grabaciones Lindsey Jordan dijo: «Creo que la versión de Spotify de ‘Headlock’ es diferente de la original, en el sentido de que la original se grabó hace casi dos años, y cuanto más interpreto la canción más pienso en ideas que me gustaría haber puesto en la original. Esta versión me ha dado la oportunidad de poner en práctica algunas de esas ideas. Ha sido genial poder versionar ‘Feeling Like I Do’ de Superdrag porque me encanta, y me encanta desde hace tiempo, y he podido hacerla mía cantando en ella».

Escucha ‘Feeling Like I Do’ y ‘Headlock’ de Snail Mail