The Rolling Stones restauran el vídeo de ‘Child of the Moon’ filmado en 1968

The Rolling Stones y ABKCO Music & Records Inc. han lanzado el video musical oficial de «Child of the Moon», que fue filmado en 1968 y dirigido por Michael Lindsay-Hogg (Let It Be, The Rolling Stones Rock and Roll Circus, Simon & Garfunkel’s The Concert in Central Park). Este video promocional surrealista presenta a los cinco miembros originales de la banda y a la actriz ganadora del premio Emmy Dame Eileen June Atkins (The Dresser, Gosford Park, The Crown). Recientemente, ha sido restaurado en dos versiones: una en color de definición estándar y otra en blanco y negro con resolución 4K.

La canción «Child of the Moon» fue lanzada como cara B del single “Jumpin’ Jack Flash”, escrita por Jagger / Richards y grabada en la primavera del ’68 con la producción de Jimmy Miller. El video musical fue filmado en una granja cerca de Enfield, en las afueras del norte de Londres, y es un ejemplo temprano del enfoque narrativo en el formato musical.

Este lanzamiento se suma a los esfuerzos continuos de The Rolling Stones y ABKCO para restaurar y lanzar oficialmente videos musicales originales del grupo. En los últimos meses, ya se han lanzado ambas versiones de “Jumpin’ Jack Flash”, «We Love You», otras dos versiones de “Have You Seen Your Mother, Baby, ¿Standing in the Shadow?» y «2000 Light Years From Home». Se espera que más videos musicales restaurados en 4K se lancen a finales de este año.

Disfruta el vídeo de ‘Child of the Moon’ de The Rolling Stones