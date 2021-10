Continuamos con nuestra semana dedicada a The Velvet Underground. Si estos días te hemos ofrecido dos especiales en los que repasábamos sus mejores canciones (primera parte / segunda parte) hoy regresamos a ellas, pero en las voces de otros artistas.

Hace poco se ha editado el disco tributo I’ll Be Your Mirror: A Tribute to The Velvet Underground & Nico (Verve), nosotros viajaremos a las últimas cinco décadas para recuperar nuestras versiones favoritas.

Durante la próxima hora y media os invitamos a celebrar la música del combo formado originalmente pr Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison, Maureen Tucker y compañía.

Escucha The Velvet Underground en las voces de otros

