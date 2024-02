Especial Wayne Kramer (MC5): La fuerza de las calles de Detroit

Wayne Kramer ha fallecido a los 75 años de edad a causa de un cáncer de páncreas, así lo anunciaron sus redes oficiales. Con él no solo se va uno de los últimos héroes de la historia del rock n’ roll, también se larga de este mundo un autentico revolucionario, que puso patas arriba a la sociedad americana de finales de los sesenta, principios de los setenta, al frente de MC5.

Kramer, guitarrista fundador del legendario grupo de Detroit, no solo trastocó la escena de su época, sino que su sombra cobijó a futuras generaciones de artistas. Esto lo hizo con sus colegas: Rob Tyler (voz) Fred Sonic Smith (guitarra), Dennis Thompson (batería) y Michael Davis (bajo). Aunque luego volaron solos, en sus comienzos estuvieron comandados por el activista y ministro de los Panteras Blancas; John Sinclair. Un poeta de la subcultura americana, agitador y revolucionario, que ideó toda una forma de dirigirse al público y trazó todo el plan de acción de los Motor City Five.

Juntos incendiaron las calles de Detroit y gran parte de los cimientos de la sociedad americana. Tanto es así, que Sinclair siempre estuvo en el punto de mira del F.B.I, hasta ser encarcelado por trafico de marihuana, aunque los motivos reales de tamaña condena (diez años) en realidad fueran otros, como que el bueno de John era un peligro para una sociedad poco dispuesta a escuchar el manifiesto revolucionario y marxista del propio artista y sus MC5.

La filosofía de banda se centraba en la energía, la realidad y la sensibilización de la audiencia. Se propusieron retomar el control del espacio público para la gente, llenándolo de vibraciones de realidad y sensibilidad. A través de su música, buscaron desafiar las estructuras rígidas que habían dominado la música y la sociedad, promoviendo un cambio hacia una mayor libertad y respeto entre la gente.

MC5 fue más que una banda; fue un movimiento. Sinclair, tras ser encarcelado, se convirtió en el foco de un concierto benéfico organizado por John Lennon y Yoko Ono, demostrando el profundo entrelazamiento de la música de MC5 con la política y la lucha por la libertad.

Tuve la grandísima suerte de verle recitar sus poesías revolucionarias y posteriormente charlar con él, con Sinclair. Eso fue en en El Sol hace ya 22 años, en una gira en la que acompañó a Lydia Lunch. Ni que decir que la corta conversación que mantuve con él, versó sobre MC5 y su grandeza. Un gran tipo Sinclair

Así mismo, tuve la fortuna de poder ver en directo a la resurrección de MC5, rebautízados como DTK MC5, hasta en tres ocasiones, en un Azkena, en la sala Arena en Madrid, si no me falla la memoria y en la sala del defenestrado estadio Vicente Calderon. Todos conciertos increíbles. Claro que no estaban ya ni Fred ni Rob, pero !qué demonios! Fueron actuaciones energéticas, perfectas y acompañados en algunos casos por gente como: Lisa Kekaula (The Bellrays), Handsome Dick Manitoba (The Dictators), o Adam Pearson (The Sisters of Mercy), entre otros, todos ellos obreros del rock n’ roll, como el propio Wayne Kramer.

No fueron pocas las criticas que recibió Wayne Kramer por rehacer a MC5 sin sus colegas, como tampoco fueron menores los enfados de muchos fans porque algunos de sos bolos estuvieran patrocinados por Levi´s, marca que luego usó “Looking at You” para una campaña publicitaria. Wayne se defendió aduciendo a la oportunidad de mostrar su mensaje inmortal aprovechando el capitalismo – los tiempos cambian, claro que sí – así como también defendió la importancia del total de la banda y su legado, sobre la falta de varios de sus miembros.

En memoria de Wayne Kramer, no solo celebramos su habilidad como guitarrista sino también su compromiso perenne con la justicia social (demostrándolo hasta el final de sus días envuelto en multitud de proyectos) y su capacidad para inspirar a generaciones de músicos y activistas. Su legado no se debe medir solo por los guitarrazos que dio, también por el impacto que tuvo en el mundo a su alrededor.

Puede que el mensaje de MC5 pueda parecer inocuo actualmente, con una sociedad con sobredosis de información, mal canalizada y poco comprendida, pero si hacemos un ejercicio de viaje en el tiempo, tratemos de situar su manifiesto a finales de los sesenta en Estados Unidos. Si somos capaces, quizás podremos entender por qué la discográfica Elektra, ya con un buen numero de estrellas en su escudería, retiró de inmediato las copias del primer L.P, en el que se incluía el manifiesto de John Sinclair escrito para MC5.

El disco posteriormente fue lanzado sin esas notas, demasiado tarde, los MC5 ya estaban de gira propagando su incendiario mensaje. Meses después serían despedidos de Elektra Records. Su musica y su mensaje seguirán resonando para siempre.

Los tres únicos discos de MC5 son la piedra angular para entender el punk, el garage, la horda de grupos de High Energy R´N`R escandinavos, así como otras corrientes posteriores.

Cómo no mencionar sus memorias, tituladas en España Asuntos peligrosos, en la que el guitarrista se desnuda y cuenta su ascensión y caída.

Legado musical de MC5

KICK OUT THE JAMS (Elektra 1969)

Grabado en directo en el Grande Ballroom de Detroit durante dos noches, capturó la esencia cruda y sin filtrar de una banda que estaba lista para desafiar no solo los límites musicales, sino también los sociales. La elección de grabar en vivo fue todo un acierto, un reflejo de su puesta en escena incendiaria y su conexión con el público. Lo que brota es una mezcla visceral de rock, garage, y un proto-punk (etiqueta posterior obviamente) con letras que desafiaban la autoridad y celebraban la libertad y la revolución.

A pesar de (o quizás debido a) su naturaleza provocativa, se convirtió en un éxito, solidificando el lugar de MC5 en la historia del rock como visionarios y agentes de cambio social, como antes no lo había hecho ninguna banda de rock.

El disco no es solo un álbum; es un manifiesto.

BACK IN THE USA (Atlantic 1970)

Después de la tempestad revolucionaria de Kick Out the Jams, MC5 dieron un giro sorprendente hacia las raíces del rock n’ roll con su segundo álbum, Back in the USA bajo los mandos del productor Jon Landau. Lanzado en 1970 en el sello Atlantic Records, después de que Elektra se quisiera dejar de líos y los pusiera de patitas en la calle.

La recepción de la crítica especializada de la época fue variada. Algunos críticos aplaudieron la habilidad de MC5 para canalizar la energía del rock clásico a través de su propia mira revolucionaria, otros vieron el cambio como una traición a sus raíces contraculturales.

El tiempo ha dado la razón al grupo y el disco está considerado como uno de más influyentes de la historia del rock.

HIGHT TIME (Atlantic 1971)

(Que bien podría haberse titulado: “El Canto del Cisne de una Revolución”). Con su tercer y último álbum de estudio, MC5 se sumergen más profundamente en la experimentación y en un viaje introspectivo marcando una diferencia importante con sus anteriores discos.

Sin querer perder las raíces revolucionarias de las que siempre hicieron bandera, se adentran en una aventura que unos vieron como un intento valiente por evolucionar artísticamente, otros como un experimento fallido que dio al traste con la banda.

Sin embargo el capítulo final de MC5 se presagiaba antes incluso de entrar en el estudio. La historia muchas veces vista y contada en la historia del rock. Unos cuantos muchachos que, de la noche a la mañana, tienen fama y oportunidades como nunca habían tenido. Mala gestión de emociones, lucha de egos, problemas con la ley y las drogas…

La separación dejó un legado de resistencia, rebeldía y revolución musical que, antes comentado, llega hasta nuestros días. Aunque High Time no se reconoció de inmediato, con el tiempo ha sido una obra revalorizada en la que se percibe una amplitud de miras encomiable y valiente.

Kick Out the Jams, Motherfuckers! “El manifiesto”

Os dejo con el manifiesto traducido al castellano, de John Sinclair, acerca de MC5, incluido en el interior de la edición original de Kick out the Jams, antes de que las copias fuesen retiradas del mercado. Ni que decir tiene que hoy día llegan a alcanzar cantidades astronómicas en el universo del coleccionismo musical.

Rest in Revolution, Wayne!

Los MC5 son algo íntegro. No se puede entender su música desde otro punto que no sea la integridad.

Los MC5 están totalmente comprometidos con la revolución, ya que la revolución está totalmente comprometida con sacar a la gente del individualismo para que los unos estén en brazos de los otros.

Hablo de la unidad, hermanos y hermanas y debemos lograrla juntos. Somos la solución, al problema. LeRoi James dijo: «sentir predice la comprensión».

Los MC5 te harán sentirlo o dejarás la sala donde estén tocando. Los MC5 sacarán la cabeza de tu cuerpo. Los MC5 son rock n’ roll. Debemos unirnos, hermanos y hermanas, o si no, estamos perdidos.

Viven juntos, trabajan juntos, comen juntos, follan juntos, se drogan juntos, van por la calle juntos. No hay separación. Igual que su música, que ha nacido para unir.

Somos gente solitaria y separados por el capitalismo asesino y competitivo y necesitamos la música para recomponernos. La separación entre nosotros, hermanas y hermanos es el horror. Somos gentes libres y queremos una música libre, una fuente libre de emergía, que nos vitalice por las calles de América, para destrozar todo lo que sigue esclavizando a la gente.

No hay nada por lo que temer. La música te hará libre, ya que es fuerte y no habrá forma de pararla ya. !Todo el poder para la gente! !Los MC5 están aquí y ahora para que los oigas y los veas ahora!

Es hora de dar testimonio y lo que tenéis entre manos es un testimonio viviente del poder y la fuerza absolutos de MC5. El mundo es tuyo.