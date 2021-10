Estamos dedicando la semana a The Velvet Underground, esa formación que sin proponérselo cambió la historia de la música, tótem de una revolución musical, conceptual y visual que llega a nuestros días y que ha influido en todo tipo de artistas y estilos.

Ayer arrancamos con la primera parte de sus mejores canciones, que hoy concluimos. Una selección hecha por nuestra redacción, en la que abarcamos todas sus etapas, todos los géneros que abarcaron y todas las sensibilidades.

Las mejores canciones de The Velvet Underground (2ª parte)

“Pale Blue Eyes”

Aunque muchos pensaron que la portadora de los ojos azul clarito no podía ser otra que Nico, el autor de la balada confesó que los ojos que contemplaba eran los de Shelley Albin, su primer amor. Frustrado, claro está, como remarca la amarga letra en la mayoría de sus versos, ya que tras romper con el cantante, la protagonista se casó con otro hombre. Es de esas pocas obras que consiguen que nos duela pensar que es una canción preciosa, debido a la tristeza que rezuma la historia. La sencillez de la envolvente música acentúa la pureza y sinceridad de un Lou Reed a corazón abierto.

Paco Mayoral

“Rock And Roll”

Puede ser que estemos ante uno de los temas más accesibles de The Velvet Underground, incluido en Loaded (1970), último disco que grabó Lou Reed y el que muchos consideran su primer disco en solitario, preludio de hitos como Transformer (1972).“Rock And Roll” es todo un himno de guitarras que aunque siempre ha estado ensombrecido por “Sweet Jane”, quedará bendecida por uno de los riffs más inmortales de la historia de la música.

Amaia Prados

“Run, Run, Run”

Loop hipnótico que envuelve en bucle sin salida, riff pesado marca de la casa y mucho humo. El plan perfecto me imagina dando vueltas en esta centrifugadora sónica perpetrada con los huesos calados por el rock and roll en estado puro. Una de sus más desafiantes experiencias al límite.

José Megía

“Sister Ray”

Los Veltvets hacían del suicidio una de las Bellas Artes. White Light/White Heat es una maravilla que confirmaba que el icónico debut no era flor de un día. Un tema de 18 minutos a base de fuzz, bases repetitivas, historias de putas y drogas, y todo grabado en una toma. GLORIA.

Luis Moner

“Sunday Morning”

En un mundo perfecto The Velvet Underground (La Velvet para los que peinamos canas) sonarían en radios como Rock FM, entre las manoseadas canciones de: Boston, Deep Purple etc. o aparecerían en recopilatorios oldies, sin embargo, no es así. Eso me lleva a pensar que La Velvet, a pesar de ser considerados una de las bandas más influyentes de la historia, nunca han acabado de ser digeridos por el público mayoritario del rock. No es de extrañar, comenzar su opera prima, The Velvet Underground & Nico (VERVE 1967), con una canción como “Sunday Morning”, una delicia pop tan delicada como extraña, no es cosa normal. Parece que el tema fue escrito por Lou Reed especialmente para que la cantara Nico, pero en la grabación del disco al final la canta el propio Lou y Nico hace los coros. Lou nunca la consideró de sus mejores canciones, yo creo que se equivocaba.

Fernando del Río

“Stephanie Says”

En el VU aparece esta joya de orfebrería. Armonías en duérmela, el calor de los primeros rayos de sol, los arpegios de la viola de Cale preñada de melancolía, y los pensamientos de Stephanie en voz alta: “Stephanie says that she wants to know/Why she’s given half her life to people she hates now”. Una melodía eterna, y que eternamente seguirá guiándonos el caminom hacia los infiernos.

Luis Moner

“Sweet Jane”

La primera vez que escuché “Sweet Jane” fue siendo casi un niño, mientras revolvía entre los discos de mi hermano mayor. Aquella portada (Rock n Roll Animal de Lou Reed) con una figura vestida de negro y con collar y muñequeras de clavos, era el reclamo ideal para que un chaval pusiera ese disco sobre el tocadiscos. Más tarde descubrí que el germen de todo eso eran una banda llamada The Velvet Underground. Miren que han pasado años desde entonces y todavía me estremezco cuando escucho la canción. El tema fue compuesto por Reed y grabado por primera vez en el 69, aunque su aparición oficial fue en el álbum Loaded (MGM RECORDS) de 1970.

Fernando del Río

“There She Goes Again”

Siguiendo la estela transgresora e irreverente de “Venus in Furs”, este tema confecciona un imaginario sórdido sobre la vida de las féminas de los suburbios neoyorquinos. Su elocuencia melódica se evidencia en el estribillo, debido, especialmente, a los envolventes riffs de guitarra heredados del mismísimo Marvin Gaye. No obstante, se trata de una de las canciones más polémicas del grupo por tratar con extrema crudeza la violencia física contra la mujer. Algo que muchos perciben como un intento de provocación política, seña inconfundible de la Velvet.

Rebeca Sánchez-Montañez Martínez

“Venus in Furs”

Navegando entre atmósferas oscuras y melodías pesadas, “Venus in Furs” produce un efecto narcótico en el oyente. Su aura sombría nos adentra en un mundo desconocido y casi prohibido para la música: el sadomasoquismo y las excéntricas prácticas sexuales. Este tema, que bebe directamente de la obra literaria homónima de Leopold von Sacher-Masoch, resulta esencial en el álbum debut The Velvet Underground & Nico por su aire vanguardista y subversivo. Un atrevido ejercicio de desnudez imaginativa que asienta una propuesta libérrima en el devenir de la creación musical. Sin duda, una de las canciones más descaradas de la banda.

Rebeca Sánchez-Montañez Martínez

“What Goes On”

La mayoría de la gente adora el primer disco de los Velvets, pero es que cada uno de los cuatro que hicieron tiene una entidad propia. El tercero es un disco especialmente reposado que anticipó el sonido de muchas bandas, como Low o Galaxie 500. No obstante, esa cadencia tendente al slowcore se veía interrumpida de manera algo brusca, aunque extrañamente coherente dentro del conjunto, por dos temas: “Beginning to see the light” y este “What goes on”, único single extraído del álbum y verdaderamente una de las canciones más bailables, pegadizas y rock en formato estándar que saldrían del puño y letra de Reed en la época. Eso sí, tuvieron que poner su impronta: el solo de guitarra que la adornaba era de lo más asesino. Y es que, al final, eran incapaces de ser totalmente normales.

Juanjo Frontera

“White Light/ White Heat”

Las fronteras entre el ruido y la música desaparecieron en aquel enero del 68. Desde entonces nada ha sido igual. Es innegable que otros grupos utilizaron el ruidismo dentro de sus composiciones, pero ninguno de la forma en la que se presenta en este segundo álbum de la Velvet Underground, el último con John Cale dentro del grupo. Ni siquiera se puede establecer que esa experimentación artística fuera intencionada, o solo la muestra sonora de que el grupo esta a merced del caos. La canción que da nombre al álbum es una mutación libre, ruidista y acelerada que mantiene la esencia de una canción de blues. Una letra que hablaba sobre los efectos de la anfetamina y que más de cinco décadas después sigue sonando igual de atronador.

Víctor Terrazas

“Who Loves The Sun”

Otra de las cimas de Loaded (1970) que demostró la capacidad de The Velvet Underground para escribir temas de pop, es esta pieza sobre una ruptura vestida con un luminoso vestido. Una melódica y delicada canción preludio del twee pop con un amargo trasfondo: “¿Quién ama al sol?, ¿A quién le importa que haga crecer las plantas? A quién le importa lo que haga desde que me rompiste el corazón”.

Manuel Pinazo

