The War On Drugs publican su primer disco en directo, Live Drugs

The War On Drugs anuncian que Live Drugs, su primer nuevo álbum desde el ganador de un GRAMMY en 2017 A Deeper Understanding, se publicará el 20 de noviembre a través de Super High Quality, la discográfica del líder del grupo, Adam Granduciel, y se distribuirá en España y Portugal a través de Live Drugs es una colección de grabaciones de directos recopilada a partir de más de 40 discos duros y espaciados en los años de gira de la banda con sus múltiples álbums.

Este es el primer volumen que captura los directos del grupo y un documento que muestra la evolución de sus conciertos a lo largo de los años. También es un retrato de la duradera relación entre Granduciel y el coproductor de Live Drugs, Dominic East, que es su amigo desde hace muchos años, su técnico de guitarra y su stage manager. Hoy, presentan su single adelanto, “Pain” “una hipnótica y excelente explosión de heartland rock” (Entertainment Weekly).

Live Drugs está estructurada de forma que refleja cómo un concierto de 70 minutos suele fluir. Se nutre de elementos básicos del set de directo inmortalizados por primera vez e ilustra cómo los años de giras nutren una evolución de las canciones. Incluye “Buenos Aires Beach” del debut de largo formato del grupo de 2008, Wagonwheel Blues, y una cover del tema de Warren Zevon, “Accidentally like a Martyr.” Una versión temprana de la canción de A Deeper Understanding, “Strangest Thing”, se siente jovialmente suelta y fluida; Granduciel se enamoró de esta versión cuando revisaba las grabaciones de conciertos dejando notas mentales de sus conciertos más memorables. En los últimos cincos minutos de su directo favorito, “Under the Pressure,” un público de más de 20,000 personas canta junto a la melodía extendida de la guitarra. También está “Eyes to the Wind,” cuya versión en directo ha crecido de forma muy independiente de la que puedes encontrar en Lost in the Dream.

“Como líder del grupo, siempre quiero saber hasta dónde puede llegar una canción,” Granduciel explains. “Aunque la hayamos grabado, masterizado, publicado y hayamos girado con ella, eso no significa que tengamos que tocarla de la misma manera para siempre.” Y, de esa manera, LIVE DRUGS es un momento liberador para la banda. Ahora que han sido capturadas en un vídeo, estas variaciones de las canciones parecen estar recontextualizadas y por tanto menos preciosas. “Parece como si hubiéramos pulsado el reset, por haber podido sacar algo que interpreta de forma tan apropiada lo que es nuestra música en directo. A pesar de que esta grabación sea de un año de giras, muestra exactamente cómo hemos evolucionado como grupo desde 2014 hasta 2019.”

Estos últimos seis meses, The War On Drugs ha mantenido un perfil bajo — trabajando en el estudio en un nuevo álbum, haciendo un remix de “Scarlett” de The Rolling Stones y grabando actuaciones en exclusiva para varias asociaciones sin ánimo de lucro, entre las que se incluye Vote Ready para motivar el voto, Love From Philly que trabaja para beneficiar a la comunidad artística de Philadelphia y Tzedek DC, que apoya los derechos legales de los residentes de DC de ingresos reducidos.

LIVE DRUGS Tracklist: