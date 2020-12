The White Stripes celebran su grandes éxitos estrenando dos directos

The White Stripes publicaban el pasado 4 de diciembre a través de Third Man / Columbia, su primer grandes éxitos.

La primera antología oficial de grabaciones que abarca toda la carrera del icónico dúo de rock formado por Jack and Meg White, reúne 26 canciones ya publicadas donde no faltan “Seven Nation Army,” “Fell In Love With A Girl,” “Hotel Yorba,” “Dead Leaves And The Dirty Ground,” “Hello Operator,” “Icky Thump,” “Apple Blossom,” y muchas más (mira la lista completa de canciones más abajo).

The White Stripes Greatest Hits ya está a la venta en todo el mundo en formato digital y en vinilo (2xLP, color negro) y en CD en EEUU, y también en CD en Canadá. Las ediciones en CD y vinilo para el resto del mundo estarán disponibles el 12 de febrero de 2021.

Para celebrarlo, han acompañado su edición con el estreno de dos actuaciones en directo en VH1, en las que The White Stripes interpretan sus temas “Dead leaves and the dirty ground” y “My doorbell”.