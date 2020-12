Mourn – Self Worth (Subterfuge)

¿Se imaginan que este disco se hubiera publicado en 1996? Mourn estarían compartiendo escenarios en festivales de todo el mundo con Sleater-Kinney, Bikini Kill, PJ Harvey y demás, y formando parte por derecho propio de una escena a la que ahora miran desde su insultante juventud.

Y es que Self Worth, lo nuevo de Mourn, no solo es un trabajo de empoderamiento y autoafirmación, es su mejor álbum hasta la fecha; fresco y directo y afilado, que marcará un antes y un después en su carrera. Han crecido como grupo, son capaces de crear brillantes desarrollos como los que acompañan a “The Tree”, demostrar rabia punk en “I’m in Trouble”, sonar melódicas en “Call You Back”, ponerse reivindicativas en “Men, o abrazar el postpunk en “Apathy”, para cerrar por todo lo alto con otro de los hitos, “The Family’s Broke”.

Tras el buen rato que nos hicieron pasar con las versiones de Mixtape (2019) el cuarteto formado por las hermanas Jazz y Leia Rodríguez, Carla Pérez y el batería Víctor Álvarez confirman su candidatura a una de las bandas del rock de guitarras más en forma del momento y ya no hablamos solo a nivel local, porque parece que por fin ahí fuera se han abierto de oídos para descubrir las bondades de las catalanas.

Si este maldito 2020 no hubiera sido así, Mourn hubieran dado el salto que merecen. Y es que la progresión de estas chicas es digna de estudio, demostrando un crecimiento que no conoce límites, mejorando en cada entrega y alcanzando con este portentoso Self Worth una cima que seguro podrán superar en próximos lanzamientos.

Escucha Mourn – Self Worth